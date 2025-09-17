Sequência do Palmeiras ‘liga alerta’ no River, que muda rota para Libertadores

O duelo entre Palmeiras e River Plate, válido pelas quartas de final da Conmebol Libertadores, vai muito além das quatro linhas. Dois dos técnicos mais experientes e vitoriosos do continente, Abel Ferreira e Marcelo Gallardo, estudam variações táticas, especialmente o argentino, que modificou a estrutura defensiva da equipe e passou a atuar com três zagueiros.

O lateral Montiel, um dos campeões da última Copa do Mundo com a seleção argentina, foi poupado pela comissão técnica após retornar da Data Fifa, mas deve voltar ao time titular. Já o meia Galoppo, ex-São Paulo, foi expulso nas oitavas de final e está fora do confronto.

Com isso, a tendência é que Gallardo opte pela entrada de Castaño, jogador mais defensivo entre as opções no banco. A escolha leva em conta o poder ofensivo do Palmeiras, que viu a dupla Flaco López e Vitor Roque se firmar como uma das mais perigosas do continente.

- Vai ser uma partida disputada. O Palmeiras defende muito bem, tem presença defensiva, é forte fisicamente e não precisa de muito volume para marcar - afirmou Marcelo Gallardo em entrevista.

A campanha praticamente perfeita do Palmeiras será posta à prova diante de mais de 80 mil torcedores, que esgotaram as entradas para o confronto no Monumental. Até o momento, o time soma sete vitórias e um empate em oito jogos.

Palmeiras encara o River Plate nas quartas de final da Libertadores (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

Andreas Pereira pode realizar sua estreia como titular do Palmeiras

Antigo sonho da diretoria do Palmeiras, Andreas Pereira pode fazer sua primeira partida como titular na Libertadores. Contratado junto ao Fulham, da Inglaterra, o meia chegou como a última das doze contratações do clube para a temporada e estreou pelo novo time durante o segundo tempo da goleada sobre o Internacional, pelo Brasileirão.

No elenco, Andreas disputa posição com Lucas Evangelista, que assumiu a titularidade como segundo homem de meio-campo após a saída de Richard Ríos, transferido para o Benfica ao término do Mundial.