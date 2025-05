Abel perde dupla titular do Palmeiras e precisará mudar a equipe contra o Cruzeiro 

O técnico Abel Ferreira terá um novo problema para escalar o Palmeiras na próxima e última rodada do Campeonato Brasileiro antes da disputa do Mundial de Clubes da Fifa. Após duas baixas contra o Flamengo, quando Richard Ríos e Felipe Anderson ficaram fora, agora, o treinador português perderá a dupla de zaga formada por Gustavo Gómez e Murilo.

continua após a publicidade

➡️ Giay comenta falta de eficiência do Palmeiras em pênaltis e avalia seu atual momento no time

Os dois beques receberam o terceiro cartão amarelo e cumprirão suspensão automática no próximo domingo (1°), quando o Palmeiras vai a Belo Horizonte encarar o Cruzeiro. O duelo é importante para o Verdão, que é o líder do campeonato com apenas um ponto de vantagem sobre o vice-líder Flamengo.

Em contrapartida, Ríos e o próprio treinador alviverde, que estavam suspensos na derrota para o Rubro-Negro por 2 a 0, no Allianz Parque, retornam.

continua após a publicidade

Na ausência dos zagueiros considerados titulares, Bruno Fuchs e Micael devem formar a dupla de zaga. O segundo, agora recuperado de lesão, foi opção no banco de reserva nos dois últimos jogos do Verdão, contra Ceará, pela Copa do Brasil, e Flamengo, pelo Brasileirão.

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

Palmeiras tem três pendurados

No Mineirão contra a Raposa, o Verdão vai a campo com três pendurados: Bruno Fuchs, Piquerez, Estêvão - que faz contra o Cruzeiro seu último jogo pelo clube no Campeonato Brasileiro -, além do auxiliar Vitor Castanheira.

continua após a publicidade

Antes de enfrentar o Cruzeiro, no entanto, o clube alviverde volta a campo na próxima quarta-feira (28), quando recebe o Sporting Cristal, no Allianz Parque, pela sexta e última rodada da fase de grupos da Libertadores. Já classificado em primeiro lugar geral, o time de Abel Ferreira apenas cumpre tabela.