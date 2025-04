Abel mantém estratégia e aposta em rotação para encarar ‘pior ano de todos’ no Palmeiras

A derrota do Palmeiras para o Bahia encerrou a sequência de sete vitórias consecutivas na temporada. Para Abel Ferreira, a maratona de jogos é o principal obstáculo enfrentado pela equipe nos últimos anos, mas o treinador acredita que o calendário atual supera o das últimas quatro temporadas, período que esteve à frente do Alviverde.

Para tentar controlar o desgaste, Abel adotou, no início do ano, uma rotação nas primeiras rodadas do Campeonato Paulista, com o elenco dividido em dois grupos. Com a iminência da eliminação, porém, o técnico voltou a usar a equipe principal, mas manteve descansos pontuais em alguns setores.

No último domingo, Estêvão foi poupado após sentir os efeitos da altitude na Bolívia, enquanto o zagueiro Benedetti, promovido nesta temporada ao elenco principal, recebeu uma oportunidade ao lado de Gustavo Gómez na defesa.

- Olha, este é o pior ano de todos em relação àquilo que tem a ver com o calendário. Mas temos que jogar com ele. Todos vão ter que jogar com ele. O sorteio foi este que calhou, as viagens foram estas que calharam. Ninguém fez propósito dentro do clube - afirmou Abel Ferreira.

Além do duelo contra o Bolívar, em La Paz, o Palmeiras viajou recentemente para enfrentar o Sporting Cristal, na estreia da fase de grupos da Conmebol Libertadores, além de ter ido a Recife, para encarar o Sport, e a Fortaleza, em confronto contra a equipe local.

– Eu acho que o Palmeiras consegue competir com essa equipe (Flamengo) porque somos organizados, estruturados e jogamos juntos há mais tempo. Mas se formos competir com orçamento, com capacidade financeira, não tem como competir, porque eles têm três ou quatro vezes mais do que nós. Mas o Palmeiras faz muito com os recursos que tem. Somos competitivos porque somos organizados - disse o treinador ainda em 2024.

Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, durante duelo contra o Bahia (Foto: Fabio Giannelli/AGIF)

Contratações na janela ampliam opções do Palmeiras

Com a necessidade de renovar o elenco após a saída de algumas lideranças, o Palmeiras gastou pouco menos de meio bilhão em sete contratações na última janela de transferências, com destaque para Vitor Roque, maior contratação da história do clube, por 25,5 milhões de euros fixos, além de bonificações previstas no acordo.

As chegadas em diferentes setores ampliam as opções de Abel Ferreira, que reclamou nos últimos anos de competir contra orçamentos "estrelados" no futebol brasileiro, como os de Flamengo e Botafogo.

Até o Mundial de Clubes, principal competição do calendário, a diretoria alviverde terá nova oportunidade de reforçar o grupo. Já Estêvão, que acabou de atingir a maioridade legal, irá se transferir para o Chelsea, da Inglaterra, ao término da competição.