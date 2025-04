Abel critica calendário insano de viagens do Palmeiras em abril: ‘O pior ano de todos’

Quase 34 mil quilômetros. Esse será o balanço de viagens do Palmeiras ao final de abril que, segundo o técnico Abel Ferreira, é "o pior ano de todos" neste quesito. Isso porque o time teve uma série de jogos fora de casa, tanto pelo Campeonato Brasileiro quanto pela Libertadores, e ainda viajará na estreia da Copa do Brasil, fechando o mês com apenas dois jogos no Allianz Parque.

continua após a publicidade

➡️ Abel Ferreira responde em qual setor Paulinho briga pela vaga no time titular do Palmeiras

O treinador português tem motivos para criticar o calendário, afinal, nos 30 dias de abril serão nove partidas disputadas em diferentes locais do Brasil e América do Sul, mas apesar disso o desempenho da equipe paulista foi muito positivo nos torneios que disputa.

- Olha, este é o pior ano de todos em relação àquilo que tem a ver com o calendário. Mas temos que jogar com ele. Todos vão ter que jogar com ele. O sorteio foi este que calhou, as viagens foram estas que calharam. Ninguém fez propósito dentro do clube para ter tantas viagens fora, para passar noites sem dormir no avião - desabafou Abel Ferreira.

continua após a publicidade

No Allianz Parque serão apenas duas partidas neste mês: contra Cerro Porteño, pela Libertadores, e Bahia, pelo Brasileirão. O duelo contra o Corinthians, pelo Nacional, apesar do mando de campo ser do Palmeiras, aconteceu na Arena Barueri, em Barueri.

- É o que é, vamos procurar fazer o que sempre fazemos, manter as nossas rotinas, tentar recuperar o máximo possível os jogadores, o treinador, o staff, para tomar as melhores decisões e tentar estar o mais fresco possível para enfrentar não só os nossos adversários, mas todas essas viagens, as noites mal dormidas, o clima e procurar dar respostas como temos dado até aqui - avaliou Abel Ferreira.

continua após a publicidade

Apesar do louco calendário, o Palmeiras é o único time com 100% de aproveitamento na Libertadores. No Brasileirão, perdeu a liderança para o Flamengo nesta sexta rodada, mas está a apenas um ponto do time carioca.

Jogos do Palmeiras em abril

3/4 - Sporting Cristal, em Lima, no Peru (Libertadores) 6/4 - Sport, em Recife (Brasileirão) 9/4 - Cerro Porteño, em São Paulo (Libertadores) 12/4 - Corinthians, em Barueri (Brasileirão) 16/4 - Internacional, em Porto Alegre (Brasileirão) 20/4 - Fortaleza, em Fortaleza (Brasileirão) 24/4 - Bolívar, em La Paz, na Bolívia (Libertadores) 27/4 - Bahia, em São Paulo (Brasileirão) 30/4 - Ceará, em Fortaleza (Copa do Brasil)

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras