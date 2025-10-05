São Paulo 4 x 1 Palmeiras no Brasileirão 2006; show de Ricardo Oliveira no Morumbi
Em 2006, R. Oliveira brilha com 2 gols e comanda goleada tricolor no clássico.
No dia 24 de maio de 2006, o Morumbi foi palco de uma das atuações mais marcantes de Ricardo Oliveira pelo São Paulo. Em noite inspirada, o atacante comandou a goleada tricolor por 4 a 1 sobre o Palmeiras, em clássico válido pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Lance! relembra São Paulo 4 x 1 Palmeiras no Brasileirão 2006.
A partida carregava ingredientes especiais. Ricardo Oliveira havia sido cortado da Seleção Brasileira que disputaria a Copa do Mundo daquele ano por conta de lesão, sendo substituído por Fred. Diante do rival, o atacante mostrou resposta em campo, marcando dois gols e sendo decisivo no resultado.
O São Paulo chegou ao jogo embalado por grande série de clássicos: o time de Muricy Ramalho não perdia para Corinthians, Palmeiras e Santos desde novembro do ano anterior. Contra o rival alviverde, a supremacia seguiu firme.
Apesar da superioridade no placar, o Palmeiras conseguiu equilibrar o duelo no primeiro tempo. Após sair atrás com um gol contra de Márcio Careca logo aos cinco minutos, o time de Tite reagiu e empatou com o mesmo lateral aos 39, aproveitando rebote. Porém, no segundo tempo, o São Paulo deslanchou. Ricardo Oliveira marcou duas vezes e Alex Dias fechou a conta, decretando a goleada e provocando gritos de “olé” no Morumbi.
A goleada tricolor em 2006
Logo aos 5 minutos, Leandro cruzou e Márcio Careca marcou contra, abrindo o placar. O mesmo lateral se redimiu aos 39, empatando para o Palmeiras. Na etapa final, Ricardo Oliveira apareceu: primeiro completando cruzamento rasteiro de Leandro, depois cabeceando após jogada de Alex Dias. Aos 37, Alex Dias ainda fez o quarto, driblando Sérgio e definindo a goleada.
As escalações
O São Paulo mostrou solidez defensiva com Lugano e André Dias, força no meio com Mineiro e Josué, e letalidade no ataque com Ricardo Oliveira. O Palmeiras, em reconstrução sob Tite, até mostrou organização no primeiro tempo, mas não resistiu ao ímpeto rival na etapa final.
Ficha técnica - São Paulo 4 x 1 Palmeiras no Brasileirão 2006
Brasileirão 2006 – 7ª rodada
Data: 24 de maio de 2006
Local: Estádio do Morumbi, São Paulo (SP)
Árbitro: Carlos Eugênio Simon (Fifa-RS)
Auxiliares: Ednílson Corona (SP) e Aristeu Tavares (RJ)
São Paulo 4 x 1 Palmeiras
Gols:
- São Paulo: Márcio Careca (contra, 5’), Ricardo Oliveira (7’ ST e 11’ ST), Alex Dias (37’ ST)
- Palmeiras: Márcio Careca (39’ PT)
SÃO PAULO: Bosco; André Dias, Lugano e Edcarlos; Leandro, Mineiro, Josué (Ramalho), Danilo e Júnior; Alex Dias e Ricardo Oliveira (Lenílson). Técnico: Muricy Ramalho.
PALMEIRAS: Sérgio; Ilsinho, Thiago Gomes, Leonardo Silva e Márcio Careca; Alceu, Francis, Wendel e Paulo Baier (Michael); Enílton e Muñoz (Washington). Técnico: Tite.
Cartões amarelos: Wendel (P), Leandro (SP), Josué (SP), Muñoz (P), Enílton (P).
