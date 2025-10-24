Entre questionamentos na coletiva de Abel Ferreira após derrota do Palmeiras para a LDU por 3 a 0, no jogo de ida da semifinal da Libertdores, a mudança na escalação foi um dos tópicos centrais. Para o confronto no Equador, o treinador optou por modificar três nomes em relação à equipe que perdeu para o Flamengo no último final de semana.

Entre as novidades, o uruguaio Emiliano Martínez assumiu a vaga de Aníbal Moreno na equipe titular. Após não atuar por sequer um minuto na derrota, Abel foi questionado sobre a ausência do argentino e revelou que o volante sofreu uma lesão ainda não detalhada e viajou sem condições de jogo.

— Em relação ao Emiliano (Martínez) e Aníbal (Moreno): o Aníbal estava no banco, mas lesionado. Foi um jogador que saiu no último jogo e está lesionado. Viemos com 24 jogadores (para o duelo com a LDU), com três goleiros, e não podíamos utilizar ele hoje — disse.

Além de Emiliano, o meio-campista Veiga e o zagueiro Murilo foram outras novidades entre os onze iniciais. Murilo ganhou a vaga de Fuchs com a justificativa da maior fisicalidade para os duelos contra os atacantes rivais, enquanto Veiga teria a missão de pressionar a saída de bola e ditar o ritmo do ataque alviverde.

— O Veiga era um jogador com missão específica: sair e bloquerar, fechar o terceiro zagueiro quando a bola estava contra nosso time. A missão do Emiliano era acompanhar o jogador que fez os dois gols. E a missão do Murilo e muito fácil de entender, hoje era um jogo mais de duelos, mais físico. Nesse quesito o Murilo mostra mais capacidade — explicou.

Próximos jogos do Palmeiras

Antes de receber a LDU no Allianz Parque, pelo jogo de volta da semifinal da Libertadores, o Palmeiras enfrenta o Cruzeiro, também em casa, no domingo (27), em partida válida pelo Campeonato Brasileiro.