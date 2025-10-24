Abel vê Palmeiras acuado contra LDU, questiona pênalti e nega 'pacto'

Abatido com a derrota do Palmeiras para a LDU por 3 a 0, Abel Ferreira admitiu, em entrevista coletiva, o domínio do rival na altitude de Quito. Os três gols da partida foram marcados ainda no primeiro tempo, com os mandantes controlando o ritmo na etapa final.

A desvantagem não tirou a confiança do treinador, que afastou a ideia de um "pacto" com a competição, ao mesmo tempo em que destacou a força da torcida no Allianz Parque. Para avançar de forma direta à decisão, o Palmeiras precisa vencer por quatro gols de diferença, enquanto um triunfo por três leva a disputa para os pênaltis.

— 90 minutos no Allianz Parque é muito tempo. É só isso que eu tenho para dizer. O nosso adversário, em casa deles, fez três gols. Não é pacto. Eu acredito que é possível, na nossa casa, fazer o mesmo número de gols ou mais. Basta olhar para os últimos resultados que tivemos em casa.

E pacto… eu não tenho pacto com ninguém. O meu pacto é com o meu trabalho, com aquilo em que eu acredito. E, como já disse várias vezes, nós não vamos ganhar sempre, mas vamos lutar sempre para ganhar até o último segundo. É isso que vamos fazer nessa eliminatória — afirmou o treinador.

Apesar de confirmar que sua equipe demorou a entrar na partida e igualar o ritmo da LDU, Abel questionou a marcação do pênalti cometido por Andreas Pereira, que resultou no segundo gol adversário.

— Acho que nos custou muito entrar no jogo. Como disse ao teu colega, não sei se foi pela adaptação, não sei se foi pela intensidade do nosso adversário. A verdade é que eles entraram muito fortes.

Tenho muitas dúvidas no lance do pênalti também. Estamos a falar de mais um pênalti que sofremos. Na minha opinião, a bola bate no ombro pelo que vi na imagem, mas não sei. Para mim, não é pênalti. Mas isso não tira o mérito do nosso adversário, que foi melhor — completou.

O Palmeiras de Abel Ferreira perdeu para a LDU por 3 a 0, fora de casa, pelo jogo de ida das semifinais da Libertadores (Foto: Rodrigo BUENDIA / AFP)

As equipes voltam a se enfrentar na próxima quinta-feira (30), no Allianz Parque, pelo jogo de volta da semifinal da Libertadores.