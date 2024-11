Abel Ferreira contará com uma novidade para o confronto entre Palmeiras e Botafogo nesta terça-feira (26), pelo Campeonato Brasileiro. Recuperado de um incômodo, Murilo treinou sem restrições com o elenco no final de semana e deve assumir a vaga de Vitor Reis no time titular.

Leila Pereira revela planos para reforços e comenta renovação de Abel no Palmeiras

Leila Pereira é reeleita presidente do Palmeiras

Com isso, o camisa 26 formará dupla de zaga ao lado do capitão Gustavo Gómez. As laterais, por sua vez, serão ocupadas por Marcos Rocha e Caio Paulista.

Artilheiro do Brasileirão com 12 gols, Estêvão segue entre os titulares, assim como Felipe Anderson, que foi substituído em Salvador por precaução. No comando de ataque, Rony é o favorito para a vaga, com Flaco López correndo por fora.

Assim como fez em outras ocasiões, a comissão técnica deve encerrar a preparação apenas na manhã do confronto. Como em 2023, Palmeiras e Botafogo se reencontram na reta final da competição em um duelo crucial pela taça. Dessa vez, no entanto, o jogo será realizado no Allianz Parque.

Provável escalação do Palmeiras

Portanto, a provável escalação do Palmeiras para o jogo contra o botafogo tem: Weverton; Marcos Rocha, Murilo, Gustavo Gómez e Caio Paulitsa; Aníbal Moreno, Richard Ríos e Rapahel Veiga; Felipe Anderson, Estêvão e Rony (Flaco López).

Com a vitória sobre o Bahia fora de casa, a equipe paulista chegou aos 70 pontos e ultrapassou o Botafogo nos critérios de desempate. As equipes se enfrentam nesta terça-feira (26), às 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Recuperado, Murilo deve ser novidade na escalação do Palmeiras contra o Botafogo, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

