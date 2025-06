Algoz do Palmeiras é anunciado por clube de Messi

Ex-Boca Juniors e algoz do Palmeiras, Darío Benedetto foi anunciado pelo Newell’s Old Boys, clube de Messi, na última quinta-feira (12). O contrato é válido por uma temporada e o jogador já está treinando com a nova equipe para a pré-temporada.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Após quatro meses de contrato e 18 jogos sem balançar as redes, Benedetto deixou o Olimpia em maio de 2025. Na última semana, o centroavante foi anunciado pelo argentino Newell’s Old Boy, clube onde Messi fez as categorias de base.

continua após a publicidade

Após sair do Boca em 2024, Dario negociou com o Grêmio e quase assinou com seu primeiro time brasileiro. Entretanto, o clube que conhece bem Benedetto é o Palmeiras. Em 2018, o jogador se tornou carrasco do paulista ao marcar dois gols e eliminar a equipe brasileira da Libertadores.

➡️Mundial de Clubes: hoje na MLS, ex-Palmeiras detalha defeitos do Inter Miami

Quem é Benedetto, novo jogador do Newell´s?

Reforço do Newell´s, Benedetto já jogou no Boca. (Foto: Divulgação/Twitter)

Nascido em Berazategui, província de Buenos Aires, no dia 7 de maio de 1990, Darío Benedetto iniciou sua jornada futebolística no Independiente, da Argentina. Após perder a mãe aos 12 anos, ele se afastou dos gramados até os 16 anos.

continua após a publicidade

Atacante de estilo marrento, o argentino começou a ter seu nome falado no Brasil após boa passagem pelo Olympique de Marselha, e o São Paulo ficou muito próximo de contratá-lo, mas esbarrou em alguns detalhes, e Benedetto acabou retornando ao Boca Juniors.

Em 2018, Benedetto disputou a final da Libertadores contra o River Plate e fez o gol da equipe xeneize, que ficou com o vice-campeonato.

Na Libertadores de 2022, Benedetto novamente caiu na boca do povo brasileiro, especialmente do torcedor corintiano. No confronto entre Boca Juniors e Corinthians, pelas oitavas de final da Libertadores, o atacante desperdiçou um pênalti no tempo normal e isolou a penalidade que classificaria a equipe argentina às quartas de final.