Abel Ferreira se desculpa após criticar a torcida do Palmeiras

Derrotado na final do Paulistão para o Corinthians, o Palmeiras vive dias de pressão após perder o título para o rival. Antes da estreia da equipe no Brasileirão, a Mancha Alviverde, principal organizada do clube, criticou a presidente Leila Pereira e o técnico Abel Ferreira. O treinador, agora, tenta contornar as críticas que têm recebido.

— Há momentos que marcam a história de um clube. Há gestos que ficam eternizados. E no Palmeiras, a torcida é mais do que arquibancada: é alma, coração e identidade. A cada título, a cada batalha, a cada desafio, vocês estão sempre lá. E eu nunca esquecerei o que já fizeram por mim, pela minha comissão, pelo elenco e pelo Palmeiras. O mosaico da caravela há um ano não foi só uma imagem, foi um símbolo da maior conquista da minha carreira — afirmou Abel.

O treinador também se desculpou por uma declaração dada após o empate sem gols contra o Botafogo, em casa, no domingo.

— O Botafogo teve 15 dias para preparar um jogo, a gente veio de uma final. Estamos longe do nosso nível, e ainda bem. Sinal de que temos margem para melhorar. Faltou eficácia, melhorar nossos processos, para continuarmos a crescer. Nunca vi nossos torcedores gritarem ‘somos campeões’ como os do Botafogo — falou Abel após a partida contra o time carioca.

Nesta segunda-feira, o português se desculpou.

— Ontem tive uma fala que não fez jus a tudo que essa torcida já fez e representa para mim. Vocês são parte fundamental da minha história e não ficaria de bem comigo mesmo se não viesse corrigir o que disse. Lamento profundamente as minhas palavras na coletiva de ontem. Sou e serei sempre grato! Avanti Palestra! Sempre!