O Palmeiras encerrou a preparação para encarar o São Paulo, em clássico marcado para este domingo (11), às 17h30 (de Brasília), na Arena Barueri, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. Na Academia de Futebol, o elenco fez uma atividade tática no gramado após um vídeo que foi passado no vestiário. O treino terminou com um recreativo descontraído.

Abel Ferreira deve promover mudanças no time já que pretende minimizar o desgaste físico dos jogadores e, por isso, vem promovendo revezamentos na escalação.

Exemplo disso foi que o treinador português optou por poupar o meia-atacante Felipe Anderson, que nem sequer viajou ao Paraguai para enfrentar o Cerro Porteño, mas que deve retornar ao time no clássico. Ele treinou normalmente com o elenco.

Bruno Rodrigues segue em trasição após se recuperar de cirurgias no joelho, mas está próximo de retornar.

Também poupado do time titular no último jogo, Richard Ríos é o favorito para assumir a vaga de Lucas Evangelista, no meio-campo, enquanto Piquerez deve voltar à lateral-esquerda. Na frente, o time não deve mudar: Facundo Torres, Estêvão e Vitor Roque devem seguir no ataque.

A provável escalação do Palmeiras para encarar o São Paulo tem: Weverton; Giay, Bruno Fuchs (Murilo), Gustavo Gómez e Piquerez; Emiliano Martínez, Richard Ríos e Felipe Anderson; Facundo Torres, Estêvão e Vitor Roque.

- Domingo será um jogo importante, é um grande adversário que também está vivendo um momento bom, vem bem na Libertadores, e isso também traz confiança. Nós também estamos em um momento muito bom, o estádio deve estar lotado e que a Família Palmeiras possa nos incentivar. Sabemos o quanto isso faz a diferença - avaliou o goleiro Weverton.

Palmeiras joga pela liderança do Brasileirão

O Verdão busca a vitória no Choque-Rei para seguir na liderança do Brasileirão. Com 16 pontos, o time está à frente do RB Bragantino apenas pela diferença de saldo de gols, ou seja, vencer e garantir um resultado mais elástico será um dos objetivos da equipe nesta rodada.

(Foto: Mateus Bonomi/AGIF)

Presença da taça do Mundial:

O dia começou com uma ‘visita’ especial. Após ter ficado exposta na Sala de Troféus, no Allianz Parque, na última sexta-feira (09), a taça da Copa do Mundo de Clubes da FIFA passou pelo centro de treinamento alviverde e os jogadores palestrinos puderam vê-la de perto.