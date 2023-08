O Palmeiras não irá contar com quatro importantes jogadores para encarar o Fluminense no Maracanã, neste sábado (5), pela penúltima rodada do primeiro turno do Brasileirão 2023. Segundo o jornalista Vinicius Nicoletti, da ESPN, Piquerez, Zé Rafael, Raphael Veiga e Dudu não embarcaram para o Rio de Janeiro e estão fora do duelo diante do Tricolor.