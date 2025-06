Atitude da Globo antes de Palmeiras x Botafogo viraliza na web

A decisão entre Palmeiras x Botafogo está agitando a tarde deste sábado (28) no Mundial de Clubes da Fifa. Antes da bola rolar, uma atitude da Globo, que está transmitindo a partida, chamou muito a atenção nas redes sociais.

continua após a publicidade

No duelo fora das quatro linhas, os dois treinadores portugueses promoveram mudanças nos times. Abel Ferreira optou por Bruno Fuchs na zaga, substituindo Murilo, lesionado, e Allan no ataque.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Renato Paiva, por sua vez, sem Gregore, escolheu Danilo Barbosa e manteve a formação tradicional que vinha usando no Mundial.

O protagonismo, até aqui, ficou para a Globo, que fez um vídeo destacando os quatro clubes brasileiros que disputam o Mundial. A 'homenagem' contou com a música "Coisa de Pele", de Jorge Aragão. Veja a repercussão abaixo.

continua após a publicidade

Estêvão e Allan disputam bola em Palmeiras x Botafogo (Foto: JUAN MABROMATA / AFP)

Veja o vídeo da Globo e a repercussão antes de Palmeiras x Botafogo

Retrospecto das equipes em mata-matas

A rivalidade entre Palmeiras e Botafogo ganha um novo capítulo decisivo neste sábado, 28 de junho de 2025, pelas oitavas de final do Mundial de Clubes, na Filadélfia. Será o primeiro confronto entre os dois gigantes do futebol brasileiro em um torneio intercontinental, com vaga nas quartas de final em jogo e clima de revanche. Em 2024, o Botafogo eliminou o Palmeiras nas oitavas de final da Copa Libertadores em um duelo eletrizante e equilibrado. O Lance! relembra os confrontos entre Palmeiras x Botafogo em mata-matas.

➡️Web aponta problema na transmissão da Globo em Palmeiras x Botafogo

Ao longo da história, Palmeiras e Botafogo protagonizaram confrontos de alto nível em diferentes competições nacionais e continentais. A disputa direta por classificações e títulos elevou a temperatura da rivalidade, que sempre foi marcada por equilíbrio, alternância de domínio e partidas memoráveis. Desde o Brasileirão de 1972 até a Série B de 2003, passando por Copa do Brasil, Libertadores, Sul-Americana e Torneio Rio-São Paulo, o mata-mata entre as equipes quase sempre teve emoção do início ao fim.

continua após a publicidade

No total, os clubes já disputaram oito confrontos eliminatórios diretos (incluindo ida e volta ou jogo único). O Palmeiras levou a melhor em cinco ocasiões, enquanto o Botafogo avançou em duas. Isso porque algumas decisões foram muito equilibradas, como na Copa do Brasil de 1999, quando a vaga foi decidida nos pênaltis, e na Sul-Americana de 2012, quando o critério do gol fora de casa beneficiou o Verdão. A mais recente lembrança é a classificação botafoguense na Libertadores de 2024.

A partida deste sábado marca não apenas um reencontro, mas uma rara oportunidade para as duas equipes escreverem história no cenário internacional. O vencedor poderá enfrentar nas quartas de final o Benfica ou o Chelsea. Com retrospecto acirrado e rivalidade renovada, o confronto promete ser um dos grandes destaques da fase de oitavas do Mundial.