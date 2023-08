A saída de Felipe Melo do Palmeiras também causou uma certa polêmica. Isso porque o jogador gostaria de continuar sua passagem pelo clube, que não demonstrou o mesmo interesse em prolongar o vínculo que acabaria no fim de 2021. Boa parte da torcida queria a continuidade do volante vestindo alviverde, porém os planos do departamento de futebol não contavam com o 'pitbull'.