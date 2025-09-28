Abel Ferreira faz mudanças na escalação do Palmeiras para encarar o Bahia; confira

O técnico Abel Ferreira mexeu na escalação do Palmeiras para enfrentar o Bahia, neste domingo (28), às 16h (de Brasília), na Arena Fonte Nova, em Salvador, em partida válida pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Apesar da presença do zagueiro Gustavo Gómez, que está confirmado apesar de um problema no olho, o treinador mudou duas peças.

continua após a publicidade

➡️ Palmeiras iguala maior sequência invicta da temporada e mira liderança do Brasileirão

Na lateral-direita, Giay ganha lugar na vaga de Khellven, que tem um trauma no pé, enquanto Emiliano Martínez entra na vaga de Aníbal Moreno. O restante do time segue o mesmo dos últimos jogos da Libertadores, com Andreas Pereira como titular, já que vem desempenhando um ótimo futebol e entrosamento, apesar do pouco tempo de casa, enquanto na frente, Flaco López e Vitor Roque não ganharam descanso e vão para o jogo.

O time de Abel Ferreira tenta ampliar seus bons números na temporada. Isso porque o time está invicto há dez jogos, ou seja, igualou sua maior sequência sem derrotas em 2025. Neste período de invencibilidade, o Verdão alcançou a marca de oito vitórias e três empates.

continua após a publicidade

Desses números, foram três vitórias e um empate na Libertadores, contra Universitario e River Plate, e cinco vitórias no Nacional, diante de Ceará, Botafogo, Sport, Internacional e Fortaleza - sendo os dois últimos goleadas por 4 a 1 -, e um empate com o Corinthians.

Escalação do Palmeiras contra o Bahia:

Weverton, Giay, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Emiliano Martínez, Lucas Evangelista, Andreas Pereira e Felipe Anderson; Flaco López e Vitor Roque.

continua após a publicidade

Desfalques: Paulinho (cirurgia na perna direita) e Khellven (trauma no pé).

Suspenso: Micael (terceiro cartão amarelo).

➡️Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

Atualmente, o time paulista tem 49 pontos, ocupando a terceira colocação do Brasileirão, mas tem um jogo a menos que o líder Flamengo, que tem dois pontos a mais, e dois a menos que o vice-líder Cruzeiro, que tem um a mais. Portanto, dependendo de uma combinação de resultados, o Palmeiras pode assumir a liderança da competição nesta rodada.