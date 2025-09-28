Palmeiras iguala maior sequência invicta da temporada e mira liderança do Brasileirão

O Palmeiras de Abel Ferreira está a todo vapor nesta reta final de temporada. Forte na briga pelos dois títulos que ainda disputa, a Libertadores e o Campeonato Brasileiro, os números são cada vez mais surpreendetes. Isso porque o time está invicto há dez jogos, ou seja, igualou sua maior sequência sem derrotas em 2025.

Neste período de invencibilidade, o Verdão alcançou a marca de oito vitórias e três empates. Desses números, foram três vitórias e um empate na Libertadores, contra Universitario e River Plate, e cinco vitórias no Nacional, diante de Ceará, Botafogo, Sport, Internacional e Fortaleza - sendo os dois últimos goleadas por 4 a 1 -, e um empate com o Corinthians.

Os números de gols marcados e sofridos também são positivos. Nestes 10 jogos, foram 24 gols marcados e apenas seis gols sofridos.

Esta série invicta de 10 jogos é a mesma alcançada no início do ano, entre janeiro e março, quando o Alviverde venceu seis jogos pelo Campeonato Paulista e empatou quatro.

Os números podem ficar ainda melhores neste final de semana caso o Verdão vença o Bahia, na Arena Fonte Nova, em Salvador, às 16h (de Brasília), pela 25ª rodada do Brasileirão. Outro fato importante neste duelo é que, caso conquiste os três pontos fora de casa, o time ainda terá a chance de assumir a ponta da tabela ao final da rodada. Para isso, no entanto, não depende apenas de suas forças.

Atualmente, o time paulista tem 49 pontos, ocupando a terceira colocação do Brasileirão, mas tem um jogo a menos que o líder Flamengo, que tem dois pontos a mais, e dois a menos que o vice-líder Cruzeiro, que tem um a mais. Portanto, dependendo de uma combinação de resultados, os paulistas podem assumir a liderança da competição nesta rodada.

