Emprestado pelo Palmeiras ao Boca Juniors, o atacante Merentiel teve papel importante na classificação dos argentinos, tendo em vista a assistência para o gol de Cavani no Allianz Parque. O atacante foi liberado ao Boca no começo do ano com o aval de Abel Ferreira, que justificou o empréstimo pela antiga regra da CBF, que limitava os clubes a utilizarem apenas cinco estrangeiros em uma partida. Em contrapartida, Abel optou pela permanência de Flaco López, que não conseguiu se firmar no ataque alviverde.