Abel Ferreira voltou a deixar a coletiva de imprensa do Palmeiras de forma abrupta e segue demonstrando sinais claros de desconforto nas últimas semanas. Em meio a uma guerra de narrativas, é visível que o treinador tem encontrado dificuldades para ajustar a equipe, que passa por uma reformulação desde o início da temporada.

continua após a publicidade

+ Palmeiras nega abandono e sai em defesa de Abel após coletiva

Assim como já afirmou em outras oportunidades, o técnico português costuma atrair para si os holofotes e também as críticas, com o objetivo de blindar o elenco de pressões externas. No entanto, passou a dar sinais claros de insatisfação, como na entrevista após a derrota para o Corinthians, pela Copa do Brasil.

- Como te disse, vamos arranjar soluções dentro, se vierem jogadores bem, se não vierem como sempre fizemos, arranjamos soluções como ainda foi hoje, o problema é que os nossos adversários não estão dentro do Palmeiras e como te disse, hoje estou desiludido com aquilo que vi, estou triste - disse na última quarta-feira .

continua após a publicidade

Os movimentos recentes de Abel expõem, de forma direta, desconfortos internos, principalmente com o baixo rendimento da equipe desde a disputa do Mundial. Apesar de ter chegado às quartas de final e eliminado um rival direto no caminho (Botafogo), o time apresentou futebol burocrático e não conseguiu vencer equipes do futebol europeu, ao contrário dos outros representantes brasileiros.

No calendário nacional, o time também enfrentou dificuldades: teve problemas para se classificar ao mata-mata do Campeonato Paulista e foi derrotado na final pelo maior rival. Mesmo com a chegada de oito reforços e um investimento superior a meio bilhão de reais, a comissão técnica ainda busca soluções para ajustar a equipe, convive com mudanças constantes de peças e formações e tem, no aproveitamento fora de casa, um dos poucos pontos positivos recentemente.

continua após a publicidade

É verdade que o treinador perdeu três dos principais destaques do time no ano: Estêvão e Richard Ríos, vendidos ao futebol europeu, e Paulinho, fora após nova cirurgia na perna. Mas reposições, escolhidas também com aval de Abel, chegaram à Academia de Futebol.

Agora, cabe ao treinador contornar os problemas internos para evitar a segunda eliminação consecutiva para o maior rival em 2025. Ao longo da semana, a comissão técnica terá, ao menos, três sessões de treino, além da expectativa pelos possíveis retornos de Murilo e Bruno Fuchs na zaga.

Abel Ferreira, técnico do Palmeiras (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

Palmeiras e a decisão contra o Corinthians

Uma queda precoce na Copa do Brasil, além de impactar o faturamento do Palmeiras com desempenho esportivo, tiraria de Abel Ferreira uma das três possibilidades de título na temporada, fator considerado vital para a permanência do técnico até o fim do segundo mandato de Leila Pereira na presidência do clube.

- E só falta uma cláusula para eu assinar (renovação contratual com o Palmeiras até dezembro de 2027). Se não ganhar títulos posso ir embora. É a única que falta, porque a Leila não quer. Eu tenho um contrato para assinar de dois anos desde janeiro - afirmou.