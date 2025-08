O Palmeiras iniciou na manhã desta segunda-feira (4) a preparação para o jogo de volta contra o Corinthians, no Allianz Parque, pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Os jogadores que atuaram por mais de 45 minutos no empate em Salvador realizaram trabalhos de recuperação física, enquanto o restante do grupo foi ao gramado para um treino tático posicional, com prática de finalizações e disputa de jogos em campo reduzido.

continua após a publicidade

+ Atitudes de Abel no Palmeiras expõem dificuldades internas e afastam renovação

Bruno Fuchs, que se recupera de edema na coxa, seguiu o tratamento no Núcleo de Saúde e Performance (NSP) e alternou atividades no gramado e na parte interna da Academia de Futebol. Já Murilo, em transição física, realizou trabalho separado do restante do grupo. A dupla será reavaliada periodicamente antes da decisão contra o rival e ainda tem possibilidades, mesmo que remotas, de participar do confronto.

Caso não tenha a dupla à disposição, Abel Ferreira deve escalar Gustavo Gómez, poupado contra o Vitória, e Micael como dupla de zaga. Piquerez, pelo lado esquerdo, e Giay, na direita, completam o sistema defensivo.

continua após a publicidade

A grande novidade foi o retorno de Felipe Anderson, recuperado de problema no quadril, ao banco de reservas. O jogador viajou com o restante do elenco para a partida do último domingo, mas não foi acionado pela comissão técnica, que optou por preservar a maioria dos titulares.

Para o Dérbi, Abel Ferreira deve promover o retorno do trio de ataque titular, com Vitor Roque como referência, além de Ramón Sosa, destaque no empate em 2 a 2 com o Vitória, e Facundo Torres pelos lados.

continua após a publicidade

Os jogadores Felipe Anderson e Gustavo Gómez (D), da SE Palmeiras, durante treinamento, na Academia de Futebol. (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

Provável escalação do Palmeiras

Com isso, a provável escalação do Palmeiras para encarar o Corinthians tem: Weverton; Giay, Gustavo Gómez, Micael e Piquerez; Aníbal Moreno, Lucas Evangelista e Mauricio; Ramón Sosa, Facundo Torres e Vitor Roque.

As equipes se enfrentam na próxima quarta-feira (6), no Allianz Parque, pelo segundo jogo das oitavas de final da Copa do Brasil. Após perder a ida por 1 a 0, a equipe comandada por Abel Ferreira precisa derrotar o rival por dois gols de vantagem para avançar às quartas de final. Em caso de vitória por um gol, a vaga será decidida nas penalidades.