A Taça Libertadores será apenas obsessão para o Palmeiras nesta temporada. A eliminação para os argentinos do Boca Juniors, nesta quinta-feira (5), pela semifinal do torneio continental foi mais um capítulo melancólico do clube alviverde em 2023. Um ano que começou promissor, com dois títulos no primeiro semestre, terminará com a equipe alviverde recolhendo os cacos para dar, ao menos, dignidade ao restante da sua campanha.