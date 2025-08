Palmeiras nega abandono e sai em defesa de Abel após coletiva

O Palmeiras saiu em defesa de Abel Ferreira e negou que o treinador tenha abandonado a entrevista coletiva após o empate em 2 a 2 com o Vitória, no último domingo (3), fora de casa, em duelo válido pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Esta foi a segunda vez consecutiva que o técnico adotou uma postura semelhante, depois de deixar de forma abrupta a sala de imprensa da Neo Química Arena.

Segundo apurou a reportagem, a diretoria alviverde entende que Abel deixou a sala apenas após responder todas as perguntas da imprensa, e que a assessoria do clube havia informado previamente que a questão que culminou no término da entrevista seria a última da noite.

Nos bastidores, pessoas ligadas ao núcleo de futebol reconhecem que o profissional deixou as últimas duas coletivas de forma repentina e apressada, mas negam, de forma enfática, que tenha se tratado de um abandono.

Abel Ferreira encerrou a entrevista no Barradão após ser questionado sobre os planos para o segundo jogo diante do Corinthians, válido pelas oitavas de final da Copa do Brasil, no Allianz Parque. Na ocasião, afirmou que a "preparação já começou" antes de levantar da cadeira.

Derrotado no jogo de ida por 1 a 0, com gol de Memphis Depay, o Palmeiras terá que reverter o placar adverso em casa para seguir vivo na atual edição da Copa do Brasil. Para avançar às quartas de final, a equipe comandada por Abel Ferreira precisa vencer por dois gols de diferença. Em caso de vitória por um gol, a vaga será decidida nos pênaltis.

Abel Ferreira durante partida entre Palmeiras e Vitória, no Barradão, pelo Campeonato Brasileiro (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

