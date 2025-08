CBF define arbitragem para duelo entre Palmeiras e Corinthians

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) definiu a arbitragem para a partida entre Palmeiras e Corinthians, na noite da próxima quarta-feira (6), pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. Anderson Daronco será o responsável por comandar o apito no confronto.

Os demais integrantes da equipe de arbitragem, por sua vez, ainda não foram divulgados pela Confederação.

Com a vitória por 1 a 0 na partida de ida, a equipe comandada por Dorival Júnior joga por um empate fora de casa para garantir vaga nas quartas de final da competição. Já o Palmeiras precisa vencer por dois gols de diferença para seguir vivo. Em caso de vitória simples da equipe alviverde, a vaga será decidida nas penalidades.

Esta é a primeira vez que os rivais se enfrentam na Copa do Brasil. Já nesta temporada, os times disputaram a final do Paulistão. Na ocasião, o Corinthians venceu o jogo de ida, fora de casa, com gol de Yuri Alberto, e segurou o empate na Neo Química Arena para conquistar o título e evitar o tetracampeonato do rival.

Jogadores do Palmeiras questionam arbitragem após derrota para o Corinthians (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Palmeiras questiona critérios da arbitragem após derrota para o Corinthians

A diretoria do Palmeiras entende que foi prejudicada pela arbitragem na partida de ida contra o Corinthians, na Neo Química Arena. A não expulsão de Raniele e as linhas traçadas no impedimento marcado no gol de empate de Mauricio, anulado pelo VAR, são as principais reclamações alviverdes.

Já o técnico Abel Ferreira utilizou a coletiva de imprensa para questionar alguns critérios adotados por Wilton Pereira Sampaio na partida e afirmou que o duelo foi decidido por "dois lances de VAR".

- Não viu isso, nem viu o empurrão nas costas do Lucas Evangelista. Mas está certo: se ele não viu, não tem que marcar, isso está certo. Se o árbitro, que está a dois metros, não viu e o VAR nem sequer chamou também, está certo. O Corinthians fez o jogo que tinha que fazer. É isso que eu espero, que agora os nossos torcedores, em nossa casa, no 'Chiqueiro', nos ajudem também. A CBF tem muito trabalho a fazer naquilo que diz respeito ao VAR, porque o jogo hoje, queira a gente ou não, foi decidido por dois lances de VAR - disse o treinador português.

Palmeiras envia ofício à CBF

O Palmeiras enviou nesta quinta-feira um ofício à Comissão de Arbitragem da CBF questionando o trabalho da equipe de arbitragem – incluindo o VAR – no Derby realizado ontem em Itaquera. O clube entende que foi severamente prejudicado no jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil e quer explicações sobre decisões tomadas pelo árbitro de campo (Wilton Pereira Sampaio) e pelo VAR (Braulio da Silva Machado) em lances cruciais da partida.