O Palmeiras anunciou, na noite desta segunda-feira (4), a contratação de Khellven junto ao CSKA, da Rússia. O lateral-direito chega para ocupar a vaga deixada por Mayke, que rescindiu contrato para acertar com o Santos.

Atitudes de Abel no Palmeiras expõem dificuldades internas e afastam renovação

Formado nas categorias de base do Athletico, Khellven disputou o Pré-Olímpico com a camisa da Seleção Brasileira e assinou contrato com o Verdão até dezembro de 2030. O Alviverde desembolsou cerca de 5 milhões de euros (R$ 34 milhões) para contar com o jogador, segundo apuração da reportagem do Lance!.

- Primeiramente, agradecer a Deus por viver todo esse sonho. Agradecer à minha família, ao Palmeiras por ter me procurado. Prontamente aceitei o convite. Falei com o Vitor Roque, com o Mauricio, e todos me falaram coisas muito boas da estrutura. Então, foi muito fácil de aceitar. Não tem como recusar um convite do maior clube do Brasil, o maior campeão. Quando chegou a proposta, falei com a minha esposa, conversamos. Muito feliz de estar aqui e ansioso para conhecer todos os meus colegas e trabalhar o mais rapidamente possível - disse o reforço.

- Estou ansioso (para conhecer o Allianz Parque), é um estádio muito bonito, uma torcida linda, que impulsiona os jogadores. Muito feliz e muito ansioso pra fazer essa estreia o mais rapidamente possível - completou.

Revelado pelo Guarani de Palhoça-SC, Khellven chegou ao Athletico em 2019 e foi promovido ao elenco principal no mesmo ano. Pelo clube paranaense, disputou mais de 150 partidas, com títulos da Copa do Brasil (2019), Sul-Americana (2021), três Campeonatos Paranaenses e um vice-campeonato da Libertadores (2022).

Em setembro de 2023, transferiu-se ao CSKA, da Rússia, onde atuou em 63 jogos, marcou cinco gols, deu nove assistências e conquistou a Copa da Rússia (2024/25) e a Supercopa da Rússia (2025). O lateral-direito também soma convocações para as seleções brasileiras sub-20 e olímpica.

Khellven, nova contratação do Palmeiras (Foto: Fabio Menotti/Palmeiras/by Canon)

No Palmeiras, o novo reforço disputará posição com o argentino Giay. Marcos Rocha, com contrato até dezembro, é outra opção para o setor. Já o jovem Gilberto, que foi relacionado recentemente em partida do Brasileirão, deve ser incorporado de forma definitiva ao elenco principal apenas em 2026.