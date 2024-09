Abel Ferreira é punido com dois jogos de suspensão por gesto obsceno em jogo contra o Flamengo

(Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)







Escrito por Mariane Ribeiro • Publicada em 26/09/2024 - 15:49 • São Paulo (SP)

O técnico do Palmeiras, Abel Ferreira, foi punido com dois jogos de suspensão pelo gesto obsceno feito na derrota para o Flamengo, em partida válida pela Copa do Brasil, no dia 7 de agosto. A decisão foi tomada nesta quinta-feira (26) pela 4ª Comissão Disciplinar do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD).

No dia, o técnico foi expulso pelo árbitro Anderson Daronco aos 38 minutos do segundo tempo por recomendação do VAR, que flagrou a cena.

O treinador foi denunciado no artigo 258 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, que fala sobre "assumir qualquer conduta contrária à disciplina ou à ética esportiva, como desrespeitar os membros de arbitragem". O gancho máximo que Abel poderia ter pego era de seis partidas, mas ele foi punido com apenas dois.

Abel Ferreira faz gesto obsceno em queda do Palmeiras (Foto: Reprodução)

Como o Alviverde já foi eliminado da Copa do Brasil, o STJD determinou que a pena deverá ser cumprida no cumprida no Campeonato Brasileiro, de acordo com o que diz o artigo 171 do CBJD.

"Quando a suspensão não puder ser cumprida na mesma competição, campeonato ou torneio em que se verificou a infração, deverá ser cumprida na partida, prova ou equivalente subsequente de competição, campeonato ou torneio realizado pela mesma entidade".

O Palmeiras, no entanto, afirmou ao Lance! que irá recorrer da decisão e pedirá efeito suspensivo por entender que não é justo que Abel cumpra a pena no Brasileirão, uma vez que o ato que gerou a punição ocorreu na Copa do Brasil.