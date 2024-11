O Palmeiras ultrapassou o Botafogo e é o novo líder do Brasileirão. Neste sábado, o Verdão venceu o Atlético-GO por 1 a 0, com gol de Raphael Veiga, em jogo no estádio Antônio Accioly, em Goiânia. Com o empate em 1 a 1 do Botafogo, o clube alviverde assumiu a liderança pela primeira vez na competição.

É a primeira vez que os comandados de Abel Ferreira chegam a essa posição na atual edição do Brasileirão. O atual bicampeão perseguiu o Botafogo ponto a ponto, em um cenário que parecia difícil de mudar, pois os cariocas lideram o torneio desde a 25ª rodada. O treinador português aponta que a capacidade de superação é um dos diferenciais de sua equipe.

- O maior talento da nossa equipe é o trabalho coletivo, é o esforço, trabalho duro e resiliência (...) O Palmeiras não está nisso há um dia, estamos três anos ou quatro, sempre na disputa, é uma sensação que nós já sentimos, sabemos o que é - declarou o treinador após a vitória contra o Atlético-GO.

O lado mental

Na última temporada, o Palmeiras viveu um cenário parecido. O clube carioca estava há seis pontos do Verdão, restando oito rodadas para o final do campeonato. Abel Ferreira e seus jogadores conseguiram a arrancada e conquistaram o título.

Conhecido pelo mantra "cabeça fria, coração quente", o técnico português poderia explicar o significado de seu lema em uma partida. No ano passado, o Palmeiras também teve um confronto direto com o Botafogo pelo título. Na 31ª rodada, o Verdão bateu o clube carioca por 4 a 3, de virada, e se consolidou como postulante ao título, que viria ao término do Brasileirão.

- Acham que os jogadores são máquinas, mas eles têm emoções, eles têm o adversário. Nem o City consegue manter a regularidade de desempenho o ano todo. Quando o desempenho não está, os três pontos devem aparecer. É a resiliência que faz as equipes melhores do que as outras

Próximo jogo

O Palmeiras volta a entrar em campo na próxima terça-feira (26), contra o Botafogo, no Allianz Parque, às 21h30 (de Brasília). A partida marca o encontro entre líder e vice-líder do torneio. As duas equipes possuem 70 pontos na tabela.