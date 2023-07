O último cartão recebido por Abel foi há mais de um mês, no dia 25 de junho, quando foi advertido com amarelo no duelo diante do Botafogo, no Allianz Parque, pelo Campeonato Brasileiro. Desde então, passou 'livre' nas partidas contra Bolívar, Flamengo, São Paulo, Internacional e Fortaleza, igualando a sequência de cinco jogos do início do ano.