- Já falei com ele por telefone, trocamos mensagens. São expectativas que todos nós criamos. Temos que falar com ele. É um jogador mentalmente forte. Os jogadores do futebol brasileiro estão acostumados com isso mesmo. Serem ídolos e serem dizimados completamente pela imprensa. Eu tenho ele como um ‘moleque’ forte mentalmente. Vamos recebê-lo e fazer todos os testes. Uma coisa é o que se passa na Seleção e outra coisa é o que se passa no clube - disse.