O Palmeiras não teve sua melhor versão em campo, em razão das alterações promovidas por Abel Ferreira no time titular diante do Santo André. O Verdão teve mais a bola no primeiro tempo, mas não criou grandes oportunidades de gol. No segundo tempo, Flaco López fez valer a grande fase e balançou as redes logo no início, após assistência de Caio Paulista. O Alviverde se "acomodou" e, na reta final, sofreu gol de escanteio, marcado por Lohan.