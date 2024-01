- Endrick, para ser muito sincero, não sei com qual cabeça ele vem. Se vem com cabeça no Palmeiras, no Real Madrid... Não sei. Sei que o Palmeiras precisa ir atrás de uma reposição para ele. É um jogador com características espetaculares, faro de gol incrível. Vai chegar aqui e depois ir ao Real Madrid. Estamos internamente a discutir, precisamos de uma solução para quando ele for embora. Ou até antes - afirmou, em entrevista coletiva.