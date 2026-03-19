Abel Ferreira cita ídolo do Palmeiras ao explicar evolução de Arias

Abel Ferreira deixou o Allianz Parque satisfeito com o desempenho de Jhon Arias. Em sua quarta partida consecutiva como titular do Palmeiras, o colombiano marcou pela primeira vez e foi um dos principais responsáveis por garantir a vitória por 2 a 1 sobre o Botafogo, na última quarta-feira (18).

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Ao detalhar o processo de adaptação do novo reforço, Abel Ferreira citou os exemplos de Flaco López, atual artilheiro da equipe na temporada, e de Raphael Veiga, ídolo do clube e atualmente emprestado ao América-MEX.

- Sabemos que tem qualidade, que tem que se adaptar, sabemos da exigência da torcida. Se estão aqui, é porque são bons, só que às vezes uns se adaptam mais rápido, outros estão melhores que outros. Dou muitas vezes os exemplos do Veiga, do Lopez, se não tivéssemos paciência, se calhar no primeiro ano tínhamos mandado o Lopez embora - afirmou o treinador, em entrevista coletiva no Allianz Parque.

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Segunda e última contratação do Palmeiras na janela de transferências do início do ano, Arias era um antigo sonho da comissão técnica e da diretoria, que investiram pouco mais de 25 milhões de euros para tirar o colombiano do Wolverhampton.

- É um processo de adaptação ao clube, aos métodos. Estou muito satisfeito. A partir do momento em que a presidente (Leila Pereira) o contratou, eu passei a dormir mais sossegado um bocadinho - completou o treinador.

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Abel Ferreira comentou sobre a evolução de Jhon Arias após vitória do Palmeiras sobre o Botafogo por 2 a 1 (Foto: Vitor Palhares/Lance!)

Palmeiras assume a liderança do Brasileirão

A vitória do Palmeiras sobre o Botafogo, somada à derrota do São Paulo, fez com que a equipe de Abel Ferreira retomasse a liderança do Campeonato Brasileiro. Os rivais têm os mesmos 16 pontos após sete rodadas, com o Alviverde em vantagem nos critérios de desempate.

Palmeiras e São Paulo, líderes do Campeonato Brasileiro, se enfrentam no próximo sábado (21), às 21h (de Brasília), no Morumbis. As equipes já se encontraram duas vezes em 2026, ambas pelo Campeonato Paulista, na Arena Barueri, com duas vitórias do time alviverde.

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