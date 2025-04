Titular inicia transição física e se aproxima de retorno pelo Palmeiras

Titular do Palmeiras, Marcos Rocha iniciou o processo de transição física na manhã desta terça-feira (29), na Academia de Futebol, e trabalhou separado do restante do elenco. O lateral-direito se recupera de um edema na panturrilha esquerda e deve ficar à disposição da comissão técnica nas primeiras semanas de maio.

Bruno Rodrigues também fez atividades individuais, mas ainda não tem previsão de retorno. Já Murilo, Mayke e Raphael Veiga, em fase final de transição, participaram normalmente do treino.

Com as ausências de Marcos Rocha e Mayke, Giay recebeu oportunidades entre os titulares e vive sua melhor sequência desde que chegou ao Brasil, no início de 2024. O argentino tem alternado com Bruno Fuchs no setor direito e já soma 12 partidas na temporada, igualando o número de jogos disputados no ano passado.

- Creio que seja importante a sequência de jogos que venho tendo, todos os jogadores necessitam ter jogos seguidos assim, isso dá confiança ao jogador. Estou me sentindo muito em campo, estou muito feliz por isso - disse.

- Estamos viajando muito, estamos tendo muitos jogos fora de casa, mas estamos bem, a equipe está bem, estamos juntos e vamos enfrentar mais um jogo importante. Vamos fazer de tudo para fazer um bom jogo. Contra o Bahia, foi um jogo equilibrado, não merecíamos perder, merecíamos mais, mas isso acontece no futebol. Temos de seguir, já temos agora de mudar de pensamento porque é uma competição diferente, a Copa do Brasil, mata-mata, e temos de nos preparar muito bem para buscar um bom resultado na casa deles - completou.

Os jogadores Emiliano Martínez, Estêvão e Agustín Giay devem ser titulares do Palmeiras na Copa do Brasil (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

Palmeiras finaliza preparação para a Copa do Brasil

Após sessão de vídeos no centro de excelência do clube, o técnico Abel Ferreria ativdade posicional em campo, com foco em posicionamento e bolas paradas.

Ao término das atividades, o elenco do Palmeiras iniciou a viagem para Fortaleza, onde a equipe encara o Ceará, a partir das 19h30 (de Brasília), na Arena Castelão, pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil.