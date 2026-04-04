Escalação: Palmeiras encerra preparação para pegar o Bahia, e Abel tem dúvida no ataque

O líder Palmeiras finalizou na manhã deste sábado (4), na Academia de Futebol, a preparação para o confronto com o Bahia, marcado para este domingo (5), às 19h30 (de Brasília), na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA), pela décima rodada do Brasileirão. A principal dúvida é em relação ao retorno de Vitor Roque, que ainda deve seguir como baixa do elenco em razão de dores no tornozelo esquerdo.

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Caso o camisa 9 siga como desfalque, a tendência é que a comissão técnica mantenha a mesma base da equipe que venceu o Grêmio no meio da semana, com alteração na zaga, já que Gustavo Gómez deve retornar após ser poupado, e na lateral-esquerda, com a entrada de Arthur em razão das lesões de Piquerez e Jefté.

Após trabalhos de ativação no centro de excelência, o elenco foi a campo e realizou uma atividade tática sob o comando da comissão de Abel Ferreira. Na sequência, houve um recreativo em dimensões reduzidas.

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Vitor Roque, assim como Paulinho, treinaram em separado no gramado com o Núcleo de Saúde e Performance. Cumprindo cronograma individualizado, os dois trabalharam com e sem bola. Paulinho, inclusive, participou do "rachão" com o grupo na parte final. Antes da ida ao vestiário, alguns atletas aprimoraram ainda cobranças de faltas e jogadas ensaiadas.

A delegação alviverde segue para a capital baiana nesta tarde. O Palmeiras soma exatamente 100 vitórias atuando como visitante sob comando da comissão técnica portuguesa. Desde o triunfo por 1 a 0 sobre o Vasco em São Januário pelo Campeonato Brasileiro de 2020, são 198 jogos com mando do adversário, 100 vitórias, 53 empates e 45 derrotas, com 293 gols marcados e 184 gols sofridos.

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Provável escalação do Palmeiras:

Carlos Miguel; Giay, Gustavo Gómez, Murilo e Arthur; Marlon Freitas, Andreas Pereira, Maurício, Allan e Arias; Flaco López.

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(Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

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