Lesões de laterais abrem espaço para jovem Arthur no Palmeiras

O jovem Arthur, de 20 anos, chegou ao Palmeiras em 2017 e fez sua estreia como profissional nesta temporada, em partida contra o Mirassol, pelo Paulistão. Apesar da pouca idade, o lateral-esquerdo já foi elogiado pelo técnico Abel Ferreira e agora deve engatar uma sequência de jogos como titular da posição, já que é o único à disposição da comissão técnica.

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Com a cirurgia de Piquerez no tornozelo direito após se machucar nesta última Data Fifa, Jefté ganhou oportunidade como titular, mas nesta sexta-feira (3) o Palmeiras confirmou uma lesão na coxa direita e o jogador já começou tratamento no centro de excelência.

Com isso, Arthur é o único lateral-esquerdo de origem do elenco e, portanto, deve ser o escolhido para a vaga, já que neste momento Abel Ferreira não pensa em improvisar jogador no setor. O português, aliás, já falou sobre as características de Arthur no início do ano.

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- Ele (Arthur) não cruza, ele passa. Cabe a mim, como treinador, ver um Arthur, que não cruza, mas passa. Não fez sete ou oito cruzamentos, fez passes para a área. Isso ajuda para que a competitividade no elenco seja boa, não só dos mais velhos, mas também dos mais novos - disse Abel Ferreira em entrevista coletiva.

Antes de fazer sua estreia, Arthur, que atualmente tem seis jogos com a camisa do Palmeiras, sendo um pelo Paulistão e cinco pelo Brasileiro, contou com o apoio do elenco e comissão técnica para que tivesse calma e que "não estaria sozinho".

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- O pessoal vinha ajudando, sabendo que eu ia estrear. Muitos falaram para eu ter calma, que eles iam estar ali comigo, pois eles sabem o quão é nervoso o dia da estreia. É uma felicidade enorme ver o professor te elogiando para imprensa, para todo mundo que está assistindo à entrevista. Querendo ou não, é o meu trabalho sendo recompensado e mostra que eu estou fazendo o meu trabalho direitinho - disse Arthur, após sua estreia, em janeiro.

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Palmeiras tem sequência dura fora de casa

A vantagem de três pontos na ponta da tabela é importante principalmente pela sequência alviverde: pegará o Bahia, no domingo (5), na Fonte Nova, pela décima rodada do Brasileirão, e depois ainda tem mais duas partidas fora de seus domínios.

Ao retornar de Salvador, o Verdão já se prepara para fazer sua estreia na Libertadores contra o Junior Barranquilla, na quarta-feira (8), em Cartagena, na Colômbia. Após a viagem para o país vizinho, o time de Abel Ferreira terá um clássico contra o Corinthians na Neo Química Arena no dia 12, pela 11ª rodada do Brasileirão.

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