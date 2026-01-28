Abel elogia esforços da CBF para profissionalizar arbitragem no futebol brasileiro

A arbitragem no futebol brasileiro voltou a ser tema das entrevistas do técnico Abel Ferreira após o empate em 2 a 2 entre Palmeiras e Atlético-MG, na Arena MRV, pela estreia da equipe no Brasileirão.

Desta vez, no entanto, Abel elogiou o esforço da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), que iniciou o processo de profissionalização dos árbitros. O treinador ressaltou que se trata de uma mudança gradual, que levará algumas temporadas para ser plenamente implementada.

- Mais do que estar a criticar o que é feito ou nao, agora vemos que tem uma vontade da CBF de profissionalizar os árbitros. Claro que isso é um processo, é uma avaliação e espero que seja contínua. Que em quatro a cinco anos possamos melhorar. As pessoas que tem o poser de decidir parecem querer fazer - comentou.

Ao ser questionado sobre o empate na primeira rodada, Abel Ferreira ressaltou a qualidade do Atlético-MG, que contou com o apoio de sua torcida na Arena MRV, e afirmou que, quando não é possível vencer o rival, o ideal é ao menos não sair derrotado.

- Sabemos que esses jogos são difíceis, truncados, e criamos mais expectativa de gols que nosso adversário. Isso é fundamental nesses jogos. A quantidade de chance que criamos pode ditar o final. Nosso adversário foi feliz, nós nem tanto. Quando não se pode ganhar, não se perde - finalizou o treinador.

O Palmeiras enfrenta o Vitória na quarta-feira (4), na Arena Barueri, pelo Brasileirão. Antes disso, visita o Botafogo-SP, no domingo (1°), pelo Campeonato Paulista.

Abel Ferreira em partida entre Palmeiras e Atlético-MG, na Arena MRV, pelo Brasileirão (Foto: Fernando Moreno/AGIF)

Profissionalização da arbitragem

Desejo antigo de torcedores, dirigentes e da própria classe, a arbitragem do Brasileirão será, enfim, profissionalizada. A partir de março, todos os jogos da Série A serão comandados por árbitros com, espera-se, dedicação exclusiva, incluindo o juiz principal, os auxiliares e o responsável pelo VAR. O anúncio foi feito pela CBF na tarde da última terça-feira (27).

A entidade destinará R$ 1 milhão por mês para bancar os salários do grupo, que contará com 72 profissionais.

Pelo projeto, o grupo de árbitros receberá remuneração fixa da CBF, além dos valores que já recebem normalmente pelos jogos que apitam. Haverá também bonificação por desempenho. Com isso, a entidade espera que os árbitros tenham segurança financeira e possam se dedicar exclusivamente à função. A expectativa é que os contratos sejam assinados em fevereiro, e que o ranking dos profissionais comece a vigorar em março.