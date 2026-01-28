Abel aponta Palmeiras mais perigoso em estreia e vê erros não forçados em gols do Atlético

Abel Ferreira deixou o empate em 2 a 2 entre Palmeiras e Atlético-MG com a sensação de que sua equipe foi mais perigosa no confronto, mesmo atuando fora de casa. Após abrir o placar, o Alviverde viu o adversário virar na segunda etapa e garantiu um ponto com Vitor Roque, que saiu do banco de reservas para igualar o marcador nos minutos finais.

continua após a publicidade

+ Flaco López destaca dupla com Vitor Roque e vê empate justo do Palmeiras

Mesmo com a dupla de artilheiros da última temporada voltando a marcar na mesma partida pela primeira vez em 2026, o Palmeiras falhou em ambos os gols do Galo, sendo um deles um gol contra do lateral-direito Khellven. Abel, no entanto, evitou aprofundar-se nos erros individuais de seus atletas e exaltou a qualidade do time de Sampaoli, a quem considera "organizado".

- Primeiro jogo do ano em que, na minha opinião, nós fomos mais perigosos. A verdade é que o nosso adversário também tem mérito: um adversário organizado, com bons jogadores. Foi extremamente feliz na forma com que fez os dois gols - iniciou Abel Ferreira.

continua após a publicidade

Abel Ferreira afirmou que os gols sofridos na Arena MRV poderiam ter sido evitados, por se tratarem de erros não forçados. Em seguida, elogiou a resiliência do Palmeiras, que evitou a derrota mesmo após a virada.

- Fomos capazes de ser seguros nos momentos de organização defensiva, mas há detalhes, como esses erros que mencionei, erros não forçados. O primeiro gol poderíamos ter evitado com alguma facilidade, sobretudo no último minuto do primeiro tempo. Mas, como sempre fomos atrás do resultado, mesmo depois de o adversário ter virado o jogo com um gol contra, conseguimos manter o ritmo. São duas equipes muito qualificadas, que ainda estão no início do campeonato - completou.

continua após a publicidade

Abel Ferreira durante empate do Palmeiras contra o Atlético-MG, na Arena MRV, pelo Brasileirão (Fernando Moreno/AGIF)

➡️Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

O Palmeiras volta a campo no próximo domingo (1°) para enfrentar o Botafogo-SP, fora de casa, pelo Campeonato Paulista. Na sequência, recebe o Vitória, na Arena Barueri, pela segunda rodada do Brasileirão.

🤑 Aposte no Palmeiras no Brasileirão! Clique aqui e saiba mais!

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.