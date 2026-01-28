Flaco López destaca dupla com Vitor Roque e vê empate justo do Palmeiras

Autor do primeiro gol do Palmeiras no Campeonato Brasileiro, Flaco López voltou a destacar a sintonia com Vitor Roque no empate por 2 a 2 com o Atlético-MG, na Arena MRV, pela estreia da equipe na competição.

+ Atlético-MG e Palmeiras empatam em jogo de 4 gols na estreia do Brasileirão

Artilheiro do clube na última temporada, Flaco López marcou seu terceiro gol em 2026 e novamente aparece no topo da lista de goleadores da equipe.

- Esforço e trabalho. Os gols e as assistências são frutos do trabalho da gente. Temos que continuar trabalhando da mesma forma, igual a gente fez o ano passado, pulir as coisas e tentar trabalhar com um ponto bom, que vai continuar a nossa caminhada e melhorando o que tem que trabalhar de hoje - analisou.

Após abrir o placar fora de casa, o Palmeiras sofreu a virada do Atlético-MG na metade do segundo tempo. Vitor Roque, no entanto, saiu do banco de reservas e devolveu a igualdade ao Verdão.

Flaco López, ao ser questionado, considerou justo o empate diante do Galo, apesar de a equipe ter entrado em campo buscando os três pontos mesmo jogando fora de casa.

- Lógico que a gente veio aqui buscar o triunfo. A gente encontrou um time muito difícil. Sabemos que ia ser assim. Acho que o empate é justo. Temos que continuar melhorando. A gente vem de poucos jogos. Acho que é normal tudo o que aconteceu hoje. É isso. Continuar trabalhando da mesma forma, com a mesma intensidade. E a gente vai conseguindo um melhor futebol - completou Flaco López, atacante do Palmeiras.

Flaco López comemora gol do Palmeiras ao lado de Vitor Roque (Foto: Luan Martins/Agência F8/Gazeta Press)

O Palmeiras volta a campo no próximo domingo (1º), quando visita o Botafogo-SP, em confronto válido pela sexta rodada do Campeonato Paulista.

