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Abel é denunciado pelo STJD após expulsão e pode ter suspensão prolongada no Palmeiras

Treinador pode perder até seis jogos à frente da equipe alviverde

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Vitor Palhares
São Paulo (SP)
Dia 26/03/2026
16:30
Abel Ferreira comanda o Palmeiras contra o Fluminense (Foto: Marcello Zambrana/Agif/Gazeta Press)
imagem cameraAbel Ferreira, técnico do Palmeiras (Foto: Marcello Zambrana/Agif/Gazeta Press)
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Técnico do Palmeiras, Abel Ferreira foi denunciado pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) em razão da expulsão no clássico contra o São Paulo, no último sábado (21), resultado que manteve o Alviverde na liderança do Campeonato Brasileiro.

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O treinador cumprirá suspensão automática no duelo contra o Grêmio, na Arena Barueri, mas a punição pode ser ampliada. Abel foi enquadrado no artigo 258 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, que prevê gancho de um a seis jogos para quem adota "conduta contrária à disciplina ou à ética desportiva".

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O treinador do Palmeiras recebeu cartão vermelho após insultar o árbitro do clássico, Anderson Daronco. Na sequência da expulsão, chutou uma das bolas de reposição à beira do campo. A data do julgamento ainda não foi anunciada.

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Dentro de campo, o Palmeiras voltou a derrotar o rival e chegou à terceira vitória na atual temporada, incluindo a decisão da semifinal do Paulistão, em Barueri. Posteriormente, superou o Novorizontino em dois jogos para conquistar o título estadual.

A equipe liderada por Abel Ferreira retorna aos gramados no dia 2 de abril, quando recebe o Grêmio, na Arena Barueri. Ao todo, o clube paulista soma 10 vitórias em 11 partidas como mandante em 2026, com expressivos 93,94% de rendimento. O único empate ocorreu contra o Guarani, em 1 a 1, na última rodada da primeira fase do Paulistão.

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Abel Ferreira
Abel Ferreira, técnico do Palmeiras (Foto: Vinicius Nunes/Gazeta Press)

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