Palmeiras lidera Série A em desempenho geral e tem campanha 'perfeita' como mandante

Matéria produzida em colaboração com Luiz Cruz.

Com o encerramento da última rodada antes da paralisação para a Data Fifa, o Palmeiras aparece com o melhor aproveitamento entre clubes das Séries A e B do Campeonato Brasileiro em 2026. A equipe soma 78,33% dos pontos disputados, com 15 vitórias, dois empates e três derrotas em 20 partidas.

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O Palmeiras assumiu a liderança geral após a goleada sofrida pelo Bahia, agora segundo colocado, com 76,67%. Outros oito clubes da elite do futebol brasileiro têm desempenho superior a 50%, com o Vitória como linha de corte.

Entre os confrontos ganhos, cinco ocorreram em clássicos, o que mantém o Alviverde com 100% de aproveitamento diante dos rivais estaduais. Foram triunfos sobre o Corinthians, fora de casa, e o Santos, em Barueri, além de três contra o São Paulo, incluindo a semifinal do Paulistão.

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Nem mesmo o período longe do Allianz Parque, ao longo de toda a campanha no estadual, afetou o desempenho. Durante a reforma do gramado sintético, o clube mandou partidas na Arena Barueri, administrada por uma das empresas da presidente Leila Pereira.

O rendimento nos três primeiros meses da temporada levou o Palmeiras à conquista do Campeonato Paulista, ao superar o Novorizontino na decisão e encerrar jejum que durava desde 2024. Além disso, colocou Abel Ferreira como o técnico com mais títulos pelo clube e Gustavo Gómez como o atleta mais vencedor.

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Os gráficos de aproveitamento dos clubes da Série A foram divididos em duas partes, com os dez primeiros na imagem a seguir, enquanto os demais aparecem na sequência. Confira.

Na segunda parte do recorte, aparecem dois rivais do Palmeiras: Corinthians e Santos, este com o segundo pior aproveitamento geral, com apenas 37,25% dos pontos disputados. Remo e Chapecoense, promovidos na última temporada à elite do futebol nacional, também figuram na parte inferior.

O Botafogo, mesmo com oito triunfos, número superior ao do Vitória, aparece com a quinta pior campanha, reflexo das dez derrotas no ano. O Mirassol, com apenas 31,11% dos pontos, ocupa a última colocação, com sete reveses em 15 partidas.

Palmeiras segue na liderança mesmo com a presença de clubes da Série B

Os 78,33% de aproveitamento colocam o Palmeiras à frente do Goiás, clube com melhor índice entre as equipes da Série B, com 74,07%. CRB e Ceará, ambos com 73,3%, completam o top 3.

A Ponte Preta, por sua vez, aparece na última posição do levantamento, com ampla diferença em relação aos demais. São apenas 12,12%, com uma vitória, um empate e nove derrotas. Para efeito de comparação, o segundo pior colocado, o Mirassol, soma 31,11%.

Desempenho 'perfeito' como mandante

O desempenho do Palmeiras como mandante, seja na Arena Barueri ou no Allianz Parque, é praticamente perfeito. São dez vitórias em 11 jogos, com 93,94% dos pontos conquistados. Foram oito na "segunda casa" e outras duas após o retorno ao estádio.

O único empate ocorreu na última rodada da fase de grupos do Paulistão, quando a equipe já havia garantido vaga nas quartas de final e entrou com formação alternativa, ficando no 1 a 1 com o time de Campinas.

O Flamengo, principal concorrente do Palmeiras na corrida por títulos nos anos recentes, soma 70.83% de aproveitamento e aparece na quinta posição. Fluminense, Bahia e São Paulo fecham o grupo dos cinco primeiros.

* Os números da matéria foram fornecidos pelo Sofascore.

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