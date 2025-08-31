menu hamburguer
Abel dispara contra arbitragem, recebe cartão e cumprirá suspensão no Brasileirão

Treinador desfalca a equipe no duelo contra o Internacional, no Allianz Parque, após a pausa para a Data Fifa

imagem cameraAbel Ferreira, técnico do Palmeiras (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)
Image_20250108_105312_136-aspect-ratio-1024-1024
Vitor Coelho Palhares
São Paulo (SP)
Dia 31/08/2025
23:08
O Palmeiras não terá Abel Ferreira no banco de reservas para o duelo contra o Internacional, no Allianz Parque, no dia 13 de setembro, após a pausa para a Data Fifa, válido pela vigésima terceira rodada do Campeonato Brasileiro.

+ Abel volta a criticar arbitragem em jogo do Palmeiras: 'Não acredito nessa linha'

Pendurado, o treinador português reclamou de decisão da arbitragem, que não assinalou falta em Vitor Roque ainda no primeiro tempo, e recebeu o terceiro cartão amarelo. Anteriormente, o reserva Bruno Fuchs também havia sido amarelado.

Dentro de campo, as equipes empataram em 1 a 1, com gols de Vitor Roque, de pênalti, e Piquerez, contra. Ambos os tentos foram marcados ainda no primeiro tempo. Com o resultado, o Palmeiras segue na terceira posição, com 43 pontos, atrás de Cruzeiro e Flamengo.

Abel Ferreira recebeu terceiro cartão amarelo e está suspenso para o próximo compromisso do Palmeiras, contra o Internacional, pelo Campeonato Brasileiro (Foto: Vitor Palhares/Lance!)

Palmeiras terá Andreas Pereira após pausa para a Data Fifa

Décimo segundo reforço do Palmeiras para 2025, Andreas Pereira é aguardado na Academia de Futebol nos próximos dias para iniciar o processo de adaptação antes de fazer sua estreia oficial pelo novo clube. A tendência é que o meia esteja à disposição da comissão técnica para o duelo contra o Internacional, no Allianz Parque.

Andreas chega para suprir a lacuna deixada por Richard Ríos, vendido ao Benfica, de Portugal, por 30 milhões de euros. O meio-campista assumirá a camisa número 8 do Palmeiras.

Antes dele, a diretoria alviverde já havia anunciado o goleiro Carlos Miguel; os zagueiros Bruno Fuchs e Micael; os laterais Jefté e Khellven; os meias Lucas Evangelista e Emiliano Martínez; e os atacantes Paulinho, Vitor Roque, Ramón Sosa e Facundo Torres.

