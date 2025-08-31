Abel volta a criticar arbitragem em jogo do Palmeiras: ‘Não acredito nessa linha’

Abel Ferreira voltou a questionar a atuação do VAR em jogos do Palmeiras na temporada. Aos 26 minutos, Gustavo Henrique subiu com liberdade dentro da área e cabeceou a bola, que desviou em Piquerez antes de entrar no gol defendido por Weverton.

O lance foi revisado pela equipe de arbitragem, que traçou as linhas e validou o gol adversário. A jogada, inclusive, fez Abel lembrar de um lance semelhante em outro duelo entre as equipes, pela Copa do Brasil.

Na partida de ida, válida pelas quartas de final, Mauricio marcou nos minutos finais após passe do capitão Gustavo Gómez. No entanto, o VAR anulou o gol por impedimento do paraguaio.

- Na Copa do Brasil, no jogo que fizemos aqui na Neo Química Arena o mesmo lance, a mesma linha... Hoje deu gol, na nossa não deu. A mesma linha que eu critiquei, também critico hoje. Não acredito nessa linha. Nós que fizemos os dois gols e empatamos o jogo - afirmou o treinador.

Com o resultado, o Palmeiras perdeu a oportunidade de diminuir para dois pontos a distância para o Flamengo, que empatou com o Grêmio dentro de casa. Com uma partida a menos em relação ao rival carioca, o clube teria a possibilidade de assumir a liderança caso vencesse o jogo atrasado contra o Santos.

Abel Ferreira questionou a linhas do VAR após o empate entre Palmeiras e Corinthians, pelo Brasileirão (Foto: Vitor Palhares / Lance!)

Com a pausa para a Data Fifa, o Palmeiras retornará aos treinamentos apenas na quinta-feira (4). O próximo compromisso da equipe acontece no dia 13 de setembro, contra o Internaciononal, no Allianz Parque, pelo Campeonato Brasileiro.