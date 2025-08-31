Abel elogia atuação do Palmeiras e cita falta de sorte após empate: ‘Fomos melhores’

Técnico do Palmeiras, Abel Ferreira elogiou a atuação do Palmeiras no empate em 1 a 1 com o Corinthians, fora de casa, pelo Brasileirão. Na visão do treindor, a falta de sorte atrapalhou a equipe na Neo Química Arena.

Corinthians e Palmeiras empatam Derby de 'despedida' no Brasileirão

Um dos lances ressaltados pelo treinador foi o gol contra do lateral-esquerdo Piquerez aos 26 minutos do primeiro tempo. Após cruzamento na área, Gustavo Henrique cabeceou e a bola desviou no uruguaio, sem chances de defesa para Weverton.

- Uma bola cruzada no segundo poste, bate no Piquerez e entra. É isso. Foi bem evidente, mais uma vez, que fomos melhores e não conseguimos ganhar - afirmou o treinador

Questionado sobre o que faltou para o Palmeiras segurar a vantagem fora de casa e sair com a vitória após a eliminação da Copa do Brasil, Abel Ferreira citou a falta de Paulinho, lesionado, e Andreas Pereira, última contratação do clube nesta janela de transferências.

- Faltou o Paulinho estar pronto, faltou o Andreas Pereira estar pronto para nos ajudar. Não faltou nada (sobre reforços na janela de transferências), não tem nada em relação aos reforços - completou.

Com o resultado, o Palmeiras perdeu a chance de encostar no líder Flamengo, que empatou na rodada, e permanece na terceira colocação, mesmo com menos jogos que o Rubro-Negro e o Cruzeiro, atual vice-líder.

Palmeiras e Corinthians empataram em 1 a 1, na Neo Química Arena, pelo Campeonato Brasileiro (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

Agora, a comissão técnica terá cerca de duas semanas para realizar ajustes táticos durante a Data Fifa. O próximo compromisso do Verdão será no dia 13 de setembro, contra o Internacional, no Allianz Parque. Na sequência, a equipe viaja a Buenos Aires para enfrentar o River Plate, pelo jogo de ida das quartas de final da Conmebol Libertadores.