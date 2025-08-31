menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsPalmeiras

Abel elogia atuação do Palmeiras e cita falta de sorte após empate: ‘Fomos melhores’

Treinador admitiu que o clube perdeu dois pontos fora de casa

imagem cameraAbel Ferreira, técnico do Palmeiras (Foto: Vitor Palhares/Lance!)
Image_20250108_105312_136-aspect-ratio-1024-1024
Vitor Coelho Palhares
São Paulo (SP)
Dia 31/08/2025
21:42
  • Matéria
  • Mais Notícias

Técnico do Palmeiras, Abel Ferreira elogiou a atuação do Palmeiras no empate em 1 a 1 com o Corinthians, fora de casa, pelo Brasileirão. Na visão do treindor, a falta de sorte atrapalhou a equipe na Neo Química Arena.

continua após a publicidade

+ Corinthians e Palmeiras empatam Derby de ‘despedida’ no Brasileirão

Um dos lances ressaltados pelo treinador foi o gol contra do lateral-esquerdo Piquerez aos 26 minutos do primeiro tempo. Após cruzamento na área, Gustavo Henrique cabeceou e a bola desviou no uruguaio, sem chances de defesa para Weverton.

- Uma bola cruzada no segundo poste, bate no Piquerez e entra. É isso. Foi bem evidente, mais uma vez, que fomos melhores e não conseguimos ganhar - afirmou o treinador

continua após a publicidade

Questionado sobre o que faltou para o Palmeiras segurar a vantagem fora de casa e sair com a vitória após a eliminação da Copa do Brasil, Abel Ferreira citou a falta de Paulinho, lesionado, e Andreas Pereira, última contratação do clube nesta janela de transferências.

- Faltou o Paulinho estar pronto, faltou o Andreas Pereira estar pronto para nos ajudar. Não faltou nada (sobre reforços na janela de transferências), não tem nada em relação aos reforços - completou.

continua após a publicidade

Com o resultado, o Palmeiras perdeu a chance de encostar no líder Flamengo, que empatou na rodada, e permanece na terceira colocação, mesmo com menos jogos que o Rubro-Negro e o Cruzeiro, atual vice-líder.

Palmeiras e Corinthians empataram em 1 a 1, na Neo Química Arena, pelo Campeonato Brasileiro (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Agora, a comissão técnica terá cerca de duas semanas para realizar ajustes táticos durante a Data Fifa. O próximo compromisso do Verdão será no dia 13 de setembro, contra o Internacional, no Allianz Parque. Na sequência, a equipe viaja a Buenos Aires para enfrentar o River Plate, pelo jogo de ida das quartas de final da Conmebol Libertadores.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias