O empate por 1 a 1 entre Corinthians e Palmeiras na Neo Química Arena, na noite deste domingo (31), pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro, deixou os jogadores do Verdão com gosto amargo. Isso porque o time de Abel Ferreira teve chance de sair de Itaquera com os três pontos, com chances mais claras de gol. O atacante Flaco López falou sobre o clássico.

- Fizemos um grande jogo, jogamos melhor que eles no seu campo, e o futebol é assim, tomamos um gol que infelizmente não estava nos planos... não foi como queríamos e agora é seguir trabalhando. Não fizemos mau duelo, o resultado não foi reflexo do jogo - iniciou Flaco López.

- Agora é continuar trabalhando que temos muito pela frente. Perdemos muitas chances, grande parte do jogo tivemos a posição de vantagem, temos que trabalhar a eficácia, criamos situações e futebol se não faz, você toma gol - avaliou o argentino, ainda no gramado da Neo Química Arena.

O jogador palmeirense, aliás, foi convocado pela Seleção Argentina pela primeira vez nesta semana. O jogador estará com seu país nos dois jogos que restam das Eliminatórias da Copa do Mundo. O primeiro será no dia 4, contra a Venezuela, e o segundo no dia 9, contra o Equador.

- Estou feliz, feliz. É a primeira vez que vou representar a Seleção do meu país. Sonhei muitas vezes com isso e hoje está se concretizando. Estou vivendo um sonho - finalizou o camisa 42.

