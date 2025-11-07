Abel vê vitória justa do Palmeiras sobre o Santos, mas liga alerta: 'Vamos perder pontos'

Técnico do Palmeiras, Abel Ferreira avaliou como justa a vitória sobre o Santos por 2 a 0, diante de mais de 40 mil torcedores no Allianz Parque, resultado que fez o clube abrir três pontos de vantagem na liderança da competição em relação ao Flamengo.

continua após a publicidade

+ Palmeiras vence o Santos com brilho de Vitor Roque e abre vantagem no Brasileirão

Após um primeiro tempo de superioridade, mas sem alterações no placar, o Palmeiras viu Vitor Roque marcar duas vezes na segunda etapa e decidir o confronto. Na visão do treinador, a efetividade foi o principal fator que impulsionou a mudança da equipe.

- Acho que a primeira e a segunda parte foram semelhantes. A diferença é que, na segunda parte, fomos efetivos e conseguimos traduzir as chances em gols. Na primeira parte tivemos duas situações de transição do adversário que poderiam ter nos custado caro. Estávamos posicionados, mas sem fazer os movimentos corretos. No intervalo pedi para que os jogadores mantivessem o mesmo ritmo, corrigimos o posicionamento e a equipe foi muito bem. Os que começaram jogando e os que entraram mantiveram a energia. É uma vitória justa pelo que fizemos - afirmou o treinador.

continua após a publicidade

Ao mesmo tempo em que comemorou o desempenho da equipe, Abel Ferreira ligou o sinal de alerta para a reta final e revelou que a tendência é que sua equipe ainda perca pontos no Brasileirão. Ao todo, restam sete partidas para o término da competição.

- Esta vitória só faz sentido porque ganhamos do Juventude, empatamos em casa contra o Cruzeiro, que era um jogo muito difícil. Não consigo olhar para este jogo e ver mais importância do que os três pontos contra o Juventude. Não penso assim. Acredito que este campeonato é muito competitivo e que vamos perder pontos até o fim - completou.

continua após a publicidade

Abel Ferreira, técnico do Palmeiras (Foto: Juan MABROMATA / AFP)

➡️Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

Próximo jogo do Palmeiras

O Palmeiras volta aos gramados no próximo domingo, quando viaja até o interior de São Paulo para encarar o Mirassol, no Estádio José Maria de Campos Maia, às 20h30 (de Brasília), pelo Campeonato Brasileiro. Posteriormente, volta a enfrentar o Santos, dessa vez na Vila Belmiro.