Abel detalha planejamento do Palmeiras na janela: ‘Precisamos de três posições’

Abel Ferreira voltou a cobrar publicamente a contratação de reforços após a vitória de virada do Palmeiras sobre o Santos, fora de casa, por 2 a 1. Na visão do técnico, o elenco alviverde necessita de três contratações para a sequência da temporada, que inclui, entre outras competições, a disputa do Mundial de Clubes.

continua após a publicidade

+ Técnico do Palmeiras, Abel Ferreira alfineta Claudinho: ‘Queremos jogadores de caráter’

Até o momento, a diretoria alviverde oficializou as chegadas de Facundo Torres, ex-atacante do Orlando City, dos Estados, Unidos, e Paulinho, que defendeu o Atlético-MG na última temporada.

— Conseguimos trazer o Facundo e o Paulinho, mas toda gente sabe que temos três posições que precisamos, e vamos lutar com nossas forças para trazer o melhor para o Palmeiras — disse o português.

continua após a publicidade

Contratações mais caras da história do clube, a dupla de atacantes custou pouco menos de R$ 200 milhões aos cofres do Alviverde, que planeja continuar investindo na janela de transferências. Claudinho, um dos alvos da diretoria, recuou após a investida palmeirense e assinou com o Al Sadd, do Catar.

Andreas Pereira, por sua vez, segue como uma das prioridades, mas o Palmeiras aguarda uma resposta do Fulham, da Inglaterra, pela proposta enviada. Matheus Pereira aparece como plano B, mas as tratativas com o Cruzeiro devem se arrastar após comentários recentes de Pedro Lourenço, proprietário da SAF mineira.

continua após a publicidade

— Mas já deixei muito claro que nossa ideia é termos um time competitivo. Não temos a menor intenção de negociar o Matheus Pereira ou outro destaque do nosso time — afirmou.

Abel Ferreira, técnico do Palmeiras (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

Além de reforços para o meio de campo, o Palmeiras busca um zagueiro, preferencialmente canhoto, para suprir a lacuna deixada por Vitor Reis, e um centroavante.