Europeus reagem à atitude de ex-Palmeiras em derrota: ‘Sérios problemas’

Os europeus reagiram muito à uma atitude de um ex-jogador do Palmeiras neste sábado (20) agitado no futebol internacional. Entre os clubes brasileiros, o Verdão é aquele que tem mais exportado jogadores para o Velho Continente.

E no final da semana de La Liga, o zagueiro Vitor Reis, do Girona, cria da base do Palmeiras, foi expulso de maneira direta. Seu clube acabou derrotado para o Levante por 4 a 0, e a atitude do jovem foi muito comentada nas redes sociais.

A entrada de Vitor Reis, ex-Palmeiras, que rendeu a primeira expulsão de sua carreira, acabou repercutindo muito na Europa. Quando o jogo ainda estava 1 a 0 para o Levante, ele solou a coxa de seu adversário. Veja abaixo.

Vitor Reis em ação pelo Palmeiras (Foto: Ettore Chiereguini/AGIF)

Veja reação dos europeus com expulsão de Vitor Reis, ex-Palmeiras

Tradução: O Girona está um circo neste momento. Vitor Reis é expulso logo no início do segundo tempo, deixando o time com nove jogadores. Muito a melhorar ou terão sérios problemas.

Tradução: Que cartão vermelho para Vitor Reis, mais um que nem tem condições de jogar no futebol profissional.

Tradução: Isso é futebol, não MMA.

Tradução: A falta do Vitor Reis é um cartão vermelho, mas já vi jogadores cometerem ato semelhante e não serem expulsos.

Elogio de peso e começo na Europa

No início de 2025, Vitor Reis foi vendido ao Manchester City por 37 milhões de euros (cerca de R$ 224 milhões), tornando-se a maior negociação da história do Plameiras e do futebol brasileiro para um defensor. Agora, aos 19 anos, o City aposta em sua evolução com um empréstimo ao Girona.

Em entrevista à "ESPN Brasil", o zagueiro português Rúben Dias não poupou palavras ao falar sobre o ex-companheiro de Manchester City, o brasileiro Vitor Reis, revelado pelo Palmeiras e atualmente emprestado ao Girona.

— O Vitor tem potencial para ser tudo aquilo que ele quiser. É um jogador muito especial para aquilo que vai ser o futebol no futuro. É um jogador que tem capacidade para aprender muito rápido — destacou o defensor, considerado um dos melhores da posição no futebol mundial.