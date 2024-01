Em meio a indefinição no ataque, o Palmeiras recebeu e recusou uma proposta do River Plate para vender Flaco López, autor de um dos gols da vitória sobre o Santos. Quando contratado, em 2022, a esperança era de que o jogador assumisse a titularidade como destaque do ataque. No entanto, ele ainda não confirmou as expectativas e ficou atrás de jogadores como Rony, Endrick e Breno Lopes.