A derrota do Palmeiras para o Bahia, por 1 a 1, pelo Campeonato Brasileiro, não só fez com que o time perdesse a liderança da competição, mas também encerrasse a série de sete vitórias seguidas na temporada - contando também a Libertadores. O zagueiro Gustavo Gómez admitiu o baque após o placar nos acréscimos, mas sabe que o Verdão também já venceu da mesma forma.

continua após a publicidade

➡️Abel Ferreira responde em qual setor Paulinho briga pela vaga no time titular do Palmeiras

- Viemos de sete vitórias, ficamos muito tristes pela derrota hoje, mas acho que o nosso time fez um bom jogo. Não fizemos o gol, criamos muito... Ficamos muito tristes pela derrota no último lance, acho que o gol deles foi um golpe forte para nós, mas já não ganhamos muitos jogos também no último minuto, então foi tipo isso. Fizemos um bom jogo, ficamos muito tristes pela derrota, mas agora vamos descansar e preparar o próximo jogo - afirmou o zagueiro paraguaio.

➡️ Bahia vence com gol no fim, e Palmeiras perde a liderança do Brasileirão

Com o resultado nesta sexta rodada, o Verdão, que tem 13 pontos, perdeu a liderança do Brasileirão para o Flamengo, que tem um ponto a mais.

Próximos desafios do Palmeiras

Agora o Verdão vira a chave e volta suas forças para a estreia na Copa do Brasil. O time de Abel Ferreira enfrenta o Ceará na próxima quarta-feira (30), às 19h30 (de Brasília), no Castelão. Pelo Campeonato Brasileiro, no domingo (4), às 16h, o duelo será contra o Vasco, pela sétima rodada, no Mané Garrincha.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras