Abel comenta corrida por títulos entre Palmeiras e Flamengo após bater marca histórica

Abel Ferreira voltou a comentar sobre a disputa entre Palmeiras e Flamengo pelos títulos do Campeonato Brasileiro e da Copa Libertadores. Com a vitória sobre o Juventude neste domingo, o Alviverde retornou à liderança do brasileirão, com um ponto de vantagem em relação ao rival carioca.

Carlos Miguel destaca grupo e revela missão do Palmeiras: 'Focados em ser campeões'

Ao comentar a sequência positiva de resultados nas últimas semanas, Abel Ferreira afirmou que apenas as vitórias garantem estabilidade no cenário nacional, lembrando as críticas que recebeu após a derrota por 3 a 0 para a LDU, em Quito, no jogo de ida da semifinal da Libertadores.

- Se não tivesse aqui a competir como temos feito nos últimos anos por títulos, uma boa parte de vocês estariam a trucidar-me como fizeram alguns depois do jogo pra LDU. Contente por poder dispitar títulos como sempre fizemos e vamos continuar a fazer - disse o treinador, em entrevista coletiva após vencer o Juventude por 2 a 0.

O Palmeiras reverteu a desvantagem de três gols no Allianz Parque diante da LDU, na quinta-feira, e avançou para a terceira decisão de Libertadores sob o comando de Abel Ferreira. A final contra o Flamengo está marcada para o dia 29 de novembro, em Lima, capital do Peru.

Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, durante partida do Brasileirão (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

Abel Ferreira atinge marca histórica pelo Palmeiras

A vitória sobre o Juventude marcou o jogo de número 200 de Abel Ferreira à frente do Palmeiras no Campeonato Brasileiro. São 112 vitórias, 45 empates e 43 derrotas, além de dois títulos conquistados, em 2022 e 2023.

No período, o time marcou 328 gols, sendo 58 na atual edição da competição, e sofreu 179, com saldo positivo de 149. Desde que assumiu o Palmeiras, no fim de 2020, Abel enfrentou 31 treinadores diferentes do trio de rivais paulistas, Corinthians, Santos e São Paulo.