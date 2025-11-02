Carlos Miguel vira assunto em Juventude x Palmeiras: 'Não tem discussão'

O goleiro Carlos Mguel virou assunto durante a partida entre Juventude x Palmeiras, neste domingo (2), pela 31° rodada do Campeonato Brasileiro. O Verdão venceu, por 2 a 0, e reassumiu a liderança da competição.

Com gols de Bruno Rodrigues e Felipe Anderson, o Palmeiras bateu o Juventude no Alfredo Jaconi, em jogo disputado. A partida teve destaque para o goleiro Carlos Miguel, que fechou o gol do Alviverde e não foi vazado.

Nas redes sociais, os torcedores se renderam ao goleiro após Juventude x Palmeiras. Para alguns, ele assegurou a vaga no time titular mesmo quando Weverton voltar de lesão. Veja os comentários sobre o arqueiro abaixo:

Palmeiras venceu o Juventude pelo Brasileirão (Foto: Luiz Erbes/AGIF/ Gazeta Press)

Veja comentários sobre Carlos Miguel após Juventude x Palmeiras

Como foi o jogo

Mesmo com vários reservas em campo, o Palmeiras controlou as ações no primeiro tempo e criou as principais chances de gol. O Juventude, porém, teve a primeira boa chegada, em chute de Nenê que parou em boa defesa de Carlos Miguel.

Aos 25 minutos, Bruno Rodrigues, novidade no ataque, abriu o placar. Khellven encontrou ótimo passe para Raphael Veiga dentro da área, o camisa 23 finalizou, a bola desviou na zaga e sobrou para o atacante empurrar para o gol defendido por Jandrei. Aberto o placar em Juventude x Palmeiras.

Os minutos finais foram de controle da posse de bola por parte da equipe comandada por Abel Ferreira. O lateral Khellven e o volante Aníbal Moreno ainda tiveram boas oportunidades, mas desperdiçaram as chances de ampliar o placar em Juventude x Palmeiras.

O Palmeiras voltou para o segundo tempo em vantagem e soube aproveitar a pressão sobre o adversário, que briga contra o rebaixamento. Sem se expor, o Verdão manteve o controle do meio-campo e ampliou com Felipe Anderson, em belo chute de fora da área. Belo gol em Juventude x Palmeiras.

Com o passar do tempo, Abel Ferreira promoveu as entradas de alguns titulares, como Andreas Pereira e Vitor Roque, poupados após a classificação sobre a LDU na quinta-feira.

Em atuação segura, Carlos Miguel evitou novas investidas do Juventude nos minutos finais e deixou o Alfredo Jaconi como um dos destaques do Palmeiras.