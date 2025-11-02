Abel evita comparações e exalta classificação: 'Quem não gosta do Palmeiras pensa assim'

No dia em que completou 200 jogos de Brasileirão à frente do Palmeiras, Abel Ferreira evitou comparações com outros técnicos que passaram pelo futebol brasileiro e afirmou que "não deve nada a ninguém".

Para o treinador, o importante não é bater recordes, mas evoluir a cada dia como profissional. Desde que assumiu o Palmeiras, são 112 vitórias na competição nacional, além de 45 empates e 43 derrotas. Em cinco anos, conquistou o Brasileirão duas vezes, nas temporadas de 2022 e 2023.

- Não devo nada a ninguém. Tenho tudo em dia com o Palmeiras, e o Palmeiras tem tudo em dia comigo. Portanto, como já disse, minha ambição é ser melhor todos os dias e, como também mencionei na quinta-feira, provar a mim mesmo e às pessoas que gostam de mim, que apostam em mim, que merecem o lugar que ocupo. Essa é a minha meta: ser melhor todos os dias. Já disse: não venho aqui para bater recordes, não quero ser melhor que ninguém, quero ser melhor do que eu mesmo. Compare-me comigo, não com ninguém. Isso sou eu, e isso não vai mudar - disse.

Ao relembrar a heróica classificação sobre a LDU rumo à final da Libertadores, Abel Ferreira afirmou que, em nenhum momento, duvidou do poder de reação de sua equipe e aproveitou para mandar um recado claro a quem não acreditava na virada dentro do Allianz Parque.

- Deixa eu te corrigir: quando você diz que ninguém esperava que fossemos passar, só quem não gosta do Palmeiras pensava assim. Os palmeirenses e o treinador tinham convicção de que passaríamos, e nós provamos isso dentro de campo - finalizou.

Com a vitória sobre o Juventude por 2 a 0, o Palmeiras retornou à liderança do Brasileirão, com um ponto de vantagem sobre o segundo colocado, o Flamengo. Na próxima quinta-feira (6), a equipe de Abel Ferreira recebe o Santos, no Allianz Parque, com a missão de se manter na ponta da tabela.

Abel Ferreira, técnico do Palmeiras (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

