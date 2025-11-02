Abel evita comparações e exalta classificação: 'Quem não gosta do Palmeiras pensa assim'
Treinador chega a 200 jogos de Brasileirão e tem mais vitórias que empates e derrotas somados
- Matéria
- Mais Notícias
No dia em que completou 200 jogos de Brasileirão à frente do Palmeiras, Abel Ferreira evitou comparações com outros técnicos que passaram pelo futebol brasileiro e afirmou que "não deve nada a ninguém".
+ Palmeiras perde Aníbal Moreno para clássico contra o Santos pelo Brasileirão
Para o treinador, o importante não é bater recordes, mas evoluir a cada dia como profissional. Desde que assumiu o Palmeiras, são 112 vitórias na competição nacional, além de 45 empates e 43 derrotas. Em cinco anos, conquistou o Brasileirão duas vezes, nas temporadas de 2022 e 2023.
- Não devo nada a ninguém. Tenho tudo em dia com o Palmeiras, e o Palmeiras tem tudo em dia comigo. Portanto, como já disse, minha ambição é ser melhor todos os dias e, como também mencionei na quinta-feira, provar a mim mesmo e às pessoas que gostam de mim, que apostam em mim, que merecem o lugar que ocupo. Essa é a minha meta: ser melhor todos os dias. Já disse: não venho aqui para bater recordes, não quero ser melhor que ninguém, quero ser melhor do que eu mesmo. Compare-me comigo, não com ninguém. Isso sou eu, e isso não vai mudar - disse.
Ao relembrar a heróica classificação sobre a LDU rumo à final da Libertadores, Abel Ferreira afirmou que, em nenhum momento, duvidou do poder de reação de sua equipe e aproveitou para mandar um recado claro a quem não acreditava na virada dentro do Allianz Parque.
- Deixa eu te corrigir: quando você diz que ninguém esperava que fossemos passar, só quem não gosta do Palmeiras pensava assim. Os palmeirenses e o treinador tinham convicção de que passaríamos, e nós provamos isso dentro de campo - finalizou.
Com a vitória sobre o Juventude por 2 a 0, o Palmeiras retornou à liderança do Brasileirão, com um ponto de vantagem sobre o segundo colocado, o Flamengo. Na próxima quinta-feira (6), a equipe de Abel Ferreira recebe o Santos, no Allianz Parque, com a missão de se manter na ponta da tabela.
➡️Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras
Títulos de Abel Ferreira no Palmeiras
- 2 Copas Libertadores (2020 e 2021);
- 2 Campeonatos Brasileiros (2022 e 2023);
- 1 Copa do Brasil (2020);
- 1 Recopa Sul-Americana (2022);
- 1 Supercopa do Brasil (2023);
- 3 Campeonatos Paulistas (2022, 2023 e 2024).
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias